Al Nelson Mandela Forum di Firenze la prima tappa per i campioni di Ginnastica Salerno

Parte sabato 1° febbraio dal Nelson Mandela Forum di Firenze il massimo campionato italiano a squadre di ginnastica artistica. Nuova formula quest’anno che prevede tre tappe (Firenze, Ancona e Napoli), con lo scudetto che sarà assegnato alla tappa conclusiva che si disputerà a Milano il 13 e 14 giugno nella final six in cui andranno in scena scontri diretti, attrezzo per attrezzo, suddivisi in una giornata di semifinali e in una di finali a tre squadre.

Pronti a difendere il titolo i nostri ragazzi Campioni d’Italia in carica, allenati dal coach Marcello Barbieri, secondo Valerio Darino, con in testa il capitano Tommaso De Vecchis, Gianmarco Di Cerbo, Salvatore Maresca, Cartier Salsedo, Christian Atte e Yuri Busse.

Scendono, invece, sul tappeto della serie A1 per la prima volta e decise a puntare in alto, la squadra femminile neo promossa, allenata dal coach Massimo Gallina, secondo Francesca Di Cerbo, con il capitano Emily Army, Giulia Leone, Giulia Pizza, Giulia Paglia, Elisa Agosti e Nabieva Tatyana (reduce dai successi delle Universiadi).