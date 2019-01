Progetto Martina, alimentazione e stili di vita come prevenzione per il cancro, mercoledì 30 al Genovesi Da Vinci a cura dei Club Lions.

Mercoledì 30 gennaio 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Genovesi – Da Vinci, Via Principessa Sichelgaita, 12/a – Salerno, si terrà l’incontro con gli studenti come previsto dal “Progetto Martina”.

Sulla scorta di quanto stabilito dal Congresso Nazionale dei Delegati Lions del multidistretto 108 Italy, il Presidente ing. Lorenzo Criscuolo del Club Lions Salerno Host ha dato inizio al “Progetto Martina: parliamo ai giovani dei tumori” – lezioni contro il silenzio.

In linea con il programma dell’anno sociale 2018-2019 nel credo del “WE SERVE” il Lions Club Salerno Host ha organizzato il service in linea con la finalità di svolgere un servizio utile per i cittadini.

L’obiettivo primario del Progetto Martina è quello di informare gli studenti sulla necessità della prevenzione dei tumori, ossia conoscerli per evitarli. Altri obiettivi sono la tempestiva diagnosi e l’idonea terapia; infatti, la lotta ai tumori si basa su tre pilastri: 1) evitare che il il tumore insorga eliminando i fattori di rischio (prevenzione primaria), 2) diagnosticare in tempo utile una sua comparsa (diagnosi tempestiva) e 3) applicare una opportuna terapia (terapia efficace).

Coordinato da Tommaso DE MARTINO, Segretario del Club Lions Salerno Host, e dalla prof.ssa Ida ANDREOZZI, docente dell’Istituto, il Progetto è indirizzato agli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Genovesi – Da Vinci” di Salerno diretto dal prof. Nicola ANNUNZIATA. Inserito nella Funzione Strumentale come “ Progetto Salute e stili di vita”, l’incontro è stato affidato al dott. Antonio BRANDO, medico urologo presso AORN Moscati di Avellino, il cui tema sarà “Conosci te stesso-proteggi te stesso”, ed al dott. Natalino BARBATO – pneumologo- Direttore dell’U.O.C. di Pneumologia, il cui tema sarà “Il fumo: quali danni e come fare per smettere”.

Il service “Progetto Martina” verterà sulla alimentazione, sul fumo da tabacco, sull’alcol e sulle infezioni sessualmente trasmesse, che oltre ad assumere una grande importanza in quello che è da considerarsi un corretto stile di vita, rappresentano un’ indiscutibile causa di patologie neoplastiche. Concluderà l’incontro il PDG Bruno CAVALIERE Distretto Lions 108ya.

Il Presidente Lorenzo Criscuolo