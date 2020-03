Coronavirus, 2 tamponi positivi al Campolongo.

La Direzione Sanitaria del Campolongo Hospital comunica di aver sottoposto a tampone le pazienti che erano in stanza con la degente risultata positiva al Covid 19 nei giorni scorsi.

I risultati giunti da Napoli hanno confermato la positività delle due pazienti, per le quali è stato subito allertato il servizio dedicato e quindi trasportate in ospedale per i trattamenti del caso.

Si precisa che le due pazienti erano già state poste in isolamento e che chiunque abbia avuto contatti con loro si trova attualmente in stato di quarantena preventiva.

La situazione è sottoposta a stretto controllo e l’attività prosegue regolarmente.