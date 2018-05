“Bella protetta”: al via la nuova campagna di prevenzione Sant’Anna Farmacie. Proteggi la tua pelle dai rischi legati all’esposizione solare.

Prenderà il via domani 1° giugno “Bella Protetta”, la nuova campagna estiva di prevenzione di Sant’Anna Farmacie. Come ogni anno, con l’arrivo dell’estate le nostre farmacie diventano il luogo dove informarsi e scoprire come proteggere il corpo dai rischi legati all’esposizione solare. Per l’intero periodo estivo, nelle sedi di Bellizzi e Baronissi, il nostro personale specializzato sarà in grado di fornire una consulenza personalizzata a ciascun cliente. In base alle esigenze di ognuno, i nostri esperti sapranno consigliare il prodotto giusto per proteggere pelle e capelli dal sole. Una consulenza in grado di garantire protezione, senza rinunciare alla piacevole sensazione di una pelle abbronzata e affascinante.

ESPOSIZIONE SOLARE: BENEFICI E CONTROINDICAZIONI

Sono numerosi gli effetti benefici che la luce solare ha sulla persona. A cominciare dalla produzione di vitamina D che favorisce l’assorbimento di calcio nelle ossa. I bagni di luce si rivelano utili anche nella cura di malattie della pelle come la psoriasi. Anche il ritmo sonno veglia risente positivamente dell’esposizione solare, grazie all’accresciuta produzione di melatonina. Così come aumenta la serotonina, neurotrasmettitore coinvolto principalmente nella regolazione del tono dell’umore.

L’errore più frequente da non commettere, però, è quello di una sovraesposizione al sole. L’assorbimento eccessivo di luce solare può comportare una serie di problemi, sia nel breve che a medio-lungo termine. Gli eritemi solari rappresentano il fenomeno più comune in chi si espone al sole per un tempo prolungato e nelle ore più calde della giornata. A lungo andare ciò può condurre ad un invecchiamento precoce della pelle.

SCEGLI IL SOLARE CHE FA PER TE

Scegliere il solare più adatto alle proprie esigenze costituisce la condizione essenziale per prendersi cura della propria pelle. Comprendere il proprio fototipo è il primo passo verso la scelta del solare da utilizzare. Grazie all’aiuto di esperti professionisti, presso le nostre sedi sarà possibile scegliere tra una vasta gamma di prodotti dei migliori brand in commercio: Bionike, Lierac, La Roche-Posay, Avène, Vichy, Cocoa, Rephase, Nuxe, Korff, Filorga, Australian Gold e tanti altri, con sconti fino al 50%.

SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

Come tutte le campagne di prevenzione firmate Sant’Anna Farmacie, anche “Bella Protetta” presenterà una serie di servizi a cadenza settimanale. L’obiettivo è quello di garantire ai clienti l’opportunità di proteggere la propria salute a 360°. È per questo che presso le nostre sedi potranno essere effettuati, tra gli altri, esami della bioimpedenziometria, test sulla circolazione venosa, consulenze con nutrizionista e piani alimentari personalizzati, esami di prevenzione cardiovascolare e tanto altro.

Di seguito il programma completo.

BELLIZZI

Lunedì: test prevenzione cardiovascolare, gastrointestinale, disturbi del sonno e menopausa

Martedì: piani alimentari personalizzati, test della bioimpedenziometria, test intolleranze alimentari

Mercoledì: giornate promozionali

Giovedì: trattamenti di bellezza viso e corpo, analisi stato del capello e cuoio capelluto

Venerdì: esame circolazione venosa

BARONISSI

Lunedì e Martedì: piani alimentari personalizzati, test della bioimpedenziometria, test intolleranze alimentari

Mercoledì: test prevenzione cardiovascolare, gastrointestinale, disturbi del sonno e menopausa

Giovedì: trattamenti di bellezza viso e corpo

Venerdì: giornate promozionali

Tutti i servizi possono essere prenotati direttamente presso le nostre sedi di Bellizzi (Via Roma, 360) e Baronissi (Corso Garibaldi, 121). In alternativa è possibile contattarci tramite le nostre pagine Facebook “Farmacia Sant’Anna” e “Farmacia Sant’Anna di Baronissi”, telefonando ai numeri 0828/355949 (Bellizzi) e 089/878124 (Baronissi) o scrivendoci sul nostro sito www.santannafarmacie.it.