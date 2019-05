Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi aderisce alla Giornata Mondiale per l’igiene delle mani promossa dall’OMS.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, da quattordici anni, il 5 Maggio promuove la“Giornata Mondiale per l’igiene delle mani”, un appuntamento fisso per ribadire il ruolo chiave dell’igiene delle mani nella pratica clinica. Ogni anno la campagna SAVE LIVES: Clean Your Hands mira a mantenere alta l’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria e intente “avvicinare le persone” a tale cultura a livello globale.

La Direzione Strategica dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”, anche quest’anno ha confermato l’adesione al Network Mondiale, nella convinzione che iniziative di prevenzione e sensibilizzazione possano permettere di migliorare la sicurezza dei pazienti, attraverso il coinvolgimento attivo degli operatori.

La campagna informativa 2019 sarà itinerante all’interno di tutti i reparti dell’Azienda e utilizzerà strumenti di comunicazione realizzati ad hoc ed indirizzati agli operatori sanitari ed alle future generazioni di professionisti della salute, al fine di mettere in evidenza il ruolo fondamentale dell’igiene delle mani nel prevenire le infezioni e migliorare la sicurezza dei pazienti.