Un sottopasso pedonale per collegare Stazione e Cittadella Giudiziaria.

Hanno preso il via venerdì 17 maggio i lavori per la realizzazione del prolungamento del sottopasso pedonale di collegamento tra la Stazione Ferroviaria e la Cittadella Giudiziaria di Salerno.

L’opera consentirà un collegamento diretto, sicuro e celere tra Stazione e Cittadella semplificando la mobilità degli addetti ai lavori e dei cittadini.

La presentazione del progetto e la simbolica posa della prima pietra venerdì 17 maggio alla presenza del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del Direttore Territoriale Produzione Napoli di RFI (Gruppo FS Italiane), Giulio Del Vasto.

Il cantiere, aperto in corrispondenza del sottopasso lato Battipaglia, consentirà di realizzare gli interventi che, una volta conclusi, porteranno all’uscita su viale Unità d’Italia, per il collegamento diretto con la Cittadella Giudiziaria, evitando il percorso urbano (oggi obbligato) lungo corso Vittorio Emanuele e via Dalmazia.

Lungo circa 245 metri, sarà costituito da due corpi scatolari in cemento armato uniti da un manufatto intermedio (atrio ipogeo) che separerà i flussi pedonali dei viaggiatori in arrivo e partenza da quello dei cittadini diretti o provenienti da Palazzo di Giustizia.

Per l’atrio ipogeo e l’accesso al nuovo sottopasso lato Cittadella Giudiziaria saranno utilizzate strutture esterne in acciaio e chiusure verticali in vetro trasparente. Le coperture saranno composte da pannelli decorati con installazioni artistiche.

Un sistema di illuminazione e videosorveglianza garantiranno la fruibilità del sottopassaggio in condizioni di sicurezza.