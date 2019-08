Steve Aoki al Music On The Rocks di Positano mercoledì 28.

Mercoledì 28 agosto Steve Aoki, dj e producer di fama internazionale, sarà in consolle al “Music on the Rocks” di Positano, il club più cool della Costiera.



Seguito sui social e sulle piattaforme di servizi musicali da decine di milioni di persone, Steve Aoki è senz’altro uno dei personaggi più influenti del music business mondiale.

Originario di Hollywood, già ai tempi del college ha prodotto i suoi primi dischi “fai da te” ed è stato protagonista di numerosi concerti underground. Grazie alla sua musica scatenata e alla sua creatività, Aoki gira tutto il mondo ospite delle discoteche e dei festival più importanti.

Tra questi ultimi annovera la partecipazione all’evento dance più importante al mondo, Tomorrowland, che si svolge da quindici anni in Belgio, meta ambita da milioni di ragazzi di ogni nazionalità. Steve è anche il fondatore della Dim Mak Records, una importante label a livello mondiale.