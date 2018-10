Scatti d’Autore, inaugurazione all’Arco Catalano di Palazzo Pinto.

Scatti d’Autore all’Arco Catalano di Palazzo Pinto, si apre con le foto di Ciro Ciliberti e il Convegno Campania in Fiamme

Le immagini spettrali del Vesuvio bruciato si intrecciano all’inchiesta giornalistica

Inaugurazione Evento Scatti d’Autore e Convegno Campania in Fiamme: Criticità & Proposte, giovedi 4 ottobre 2018 ore 18, negli spazi dell’Arco Catalano di Palazzo Pinto a Salerno.

Saluti istituzionali di Mariarosaria Vitiello, Consigliere alle Politiche culturali della Provincia

Ciro Ciliberti, classe 1968, lavora come designer in Italia ed all’estero e gira il mondo come reporter. Coinvolgerlo nella Rassegna Fotografica Scatti d’Autore è stato immediato e naturale, perché Ciro, durante i roghi in Campania dello scorso anno, è andato a verificare de visus, con la sua macchina fotografica, il disastro ambientale provocato dalle fiamme.

Ha sentito l’urgenza di documentare, da fotoreporter, la disperazione che emanava da quella terra martoriata, la terra del Vesuvio, bruciata e violentata fin dentro le sue viscere dalle fiamme, altissime, che hanno distrutto tutto: vegetazione, coltivazioni tipiche, fauna e flora. Lo ha fatto anche per i residenti della Campania, di cui ha toccato la disperazione, e per le future generazioni.

Sappiamo che i roghi hanno già distrutto gran parte del patrimonio boschivo e della macchia mediterranea, nonché specie animali, compromettendo anche la tenuta della fascia costiera, per cui si rende necessario sollecitare l’opinione pubblica regionale e nazionale analizzando le cause e valutando proposte per arginare tale disastroso fenomeno. E la pubblica opinione si sollecita attraverso le inchieste, le fotografie ed i video di giornalisti e fotografi, nonché fotoreporters che lavorano “sul campo”.

All’Arco Catalano di Palazzo Pinto a Salerno, dal 4 al 9 ottobre, le immagini spiazzanti “In Elegia delle Nude Ceneri” del Vesuvio bruciato, nell’ambito della Rassegna Scatti d’Autore, curata da Pasquale Cicalese e da Maria Rosaria Voccia, fanno da corollario al Convegno di inchiesta “Campania in Fiamme: Criticità & Proposte”, ideato e portato all’attenzione di residenti, Enti e Istituzioni in tutta la Regione Campania dal sito di informazione Sevensalerno.

Il Maestro Fotografo Ciro Ciliberti farà un workshop sabato 6 ottobre dalle 10 alle 13, aperto agli allievi del Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno, e a quanti vorranno partecipare. L’ingresso è gratuito.

Il Percorso del Convegno Itinerante Campania in Fiamme: Criticità & Proposte

Alla luce dei roghi che hanno flagellato per tutta la scorsa estate la Regione Campania, e per rispondere concretamente alle richieste legittime da parte dei residenti di capire e chiedere soluzioni, il sito di informazione Sevensalerno, nella persona del direttore responsabile dr.ssa Maria Rosaria Voccia, Giornalista, ha ideato ed organizzato un Convegno Focus itinerante dal titolo “Campania in Fiamme: Criticità & Proposte”, realizzato nella sua prima tappa il 1°settembre 2017 presso il Museo Diocesano San Matteo a Salerno e successivamente al Comune di Cava de’Tirreni il 26 ottobre 2017 ed al Comune di Minori il 18 gennaio 2018.

I residenti dell’intera Regione Campania, coinvolti e disperati, hanno chiesto a gran voce e da ogni dove spiegazioni a quanto hanno visto accadere quasi quotidianamente durante l’estate 2017, e che si trovasse una rapida e fattiva soluzione.

Al Convegno Itinerante, che già ha riscosso notevole successo di pubblico –oltre diecimila contatti e il dato è in crescita-, partecipano Esperti ed Operatori nei diversi settori della Statistica e della Prevenzione Idro Geologica Territoriale. E’ portato anche anche negli Istituti Superiori.

L’evento è un momento di inchiesta importante per il territorio della Regione Campania.

Al termine del Convegno, così come fatto per le precedenti tappe, sarà pubblicato un Dossier, disponibile sul sito www.sevensalerno.it, inviato agli Enti Regionali, Provinciali e Locali.

Il prossimo 4 ottobre 2018, negli spazi dell’Arco Catalano di Palazzo Pinto a Salerno, gestito dalla Provincia, ci sarà la Tappa conclusiva di questo intenso anno di attività, in cui si tireranno le somme delle cose fatte nella prevenzione territoriale e si valuterà cosa c è da fare, grazie sempre al supporto prezioso di Esperti.

Il Parterre:

Claudia Campobasso – Dirigente Regionale Protezione Civile Emergenza e Post Emergenza

Ciro Marino- Segretario Generale UILA – UIL Salerno

Donato Bella Comitato Basta Incendi Cava-Costiera

Danilo Sorrentino- Maresciallo Ordinario Carabinieri Forestali –Consigliere Provinciale Associazione Nazionale Forestale

L’Evento SCATTI D’AUTORE 2018 ed il CONVEGNO CAMPANIA IN FIAMME: CRITICITÀ & PROPOSTE sono copyright Sevensalerno/Maria Rosaria Voccia e sono promossi sul sito di informazione www.sevensalerno.it

