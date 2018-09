Positano Gourmet, terzo appuntamento giovedì 13 a Le Agavi.

Terzo appuntamento per la rassegna culinaria “Positano Gourmet, a cena con le stelle” al ristorante stellato Michelin “La Serra” dell’Hotel Le Agavi di Positano (via G. Marconi, 169 – www.leagavi.it – 089 81 19 80) con l’incontro di giovedì 13 settembre alle ore 20,30 tra l’executive chef Luigi Tramontano e lo chef Michelino Gioia de “Il Pellicano” di Porto Ercole.

Gli chef

Luigi Tramontano, chef originario della Campania formatosi all’Etoile Academy, ha collaborato con alcuni dei più apprezzati alberghi e ristoranti italiani, tra cui il De Russie di Roma ed il Grand Hotel Quisisana di Capri, ma anche il “Don Alfonso 1890”, 2 stelle Michelin di Sant’Agata sui due Golfi, che lo ha consacrato come uno dei massimi interpreti della cucina mediterranea. Grazie al suo tocco di Re Mida “Il Flauto di Pan” a Villa Cimbrone (Ravello) ha ottenuto la stella Michelin, e la “Terrazza Bosquet” del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento – dove ha lavorato come Executive Chef – è stata inserita nella Guida Michelin. Dal 2017 è alla guida delle cucine dell’albergo Le Agavi, che domina l’intera baia di Positano.

Michelino Gioia, chef stellato, mette gli occhi sul mare, il giardino mediterraneo, le colline e gli ingredienti appena raccolti, con il consueto rispetto per l’abbondanza di ingredienti freschi che arrivano da terra e mare. I suoi menu al Ristorante Il Pellicano, si basano su tre pilastri: le ricette legate al territorio, le materie prime dei piccoli produttori locali e il rispetto della stagionalità. Lo Chef Gioia ha trascorso 13 anni al ristorante The Cesar de La Posta Vecchia, ed è famoso per la sua capacità di trasformare la tradizionale cucina italiana in un’esperienza contemporanea. É uno chef amato per la considerazione dei gusti dei suoi ospiti e dei loro interessi culinari, in grado di creare piatti ai quali non si smette di pensare anche una volta lasciato il tavolo.

La cena del 13 settembre

Aperitivo

Scampi, stracciatella di bufala, shiso e aria di lime (Chef Gioia)

Acciuga farcita di baccalà avvolto in lardo, elisir di pomodoro, cru di cacao e rucola (Chef Gioia)

Piccole tagliatelle di seppie con limone salato e gel di cetriolo e menta (Chef Tramontano)

Perla di aperol (Chef Tramontano)

Antipasto

Astice blu, pappa al pomodoro, ricotta, levistico e basilico (Chef Gioia)

Primo piatto:

Fettuccine di barbabietola, thè verde, cipollotto e ostriche “Marie Morgane” (Chef Tramontano)

Secondo piatto:

Rombo, con scarola farcita e salsa d’acciuga (Chef Gioia)

Dessert:

Ganache soffice al bergamotto, liquirizia “Amarelli” e gelato di capperi (Chef Tramontano)

Il ristorante

Aperto dal 1982 il ristorante “La Serra” gode di un terrazzo da cui è possibile ammirare tutta la splendida baia. La sala è dominata da cupole decorate con foglie dorate e pavimento in maiolica azzurra. I tavoli per l’esterno, particolarissimi, sono stati realizzati a mano su disegno, che si è ispirato a differenti tipologie di marmo, le tappezzerie ed il tovagliato sono realizzati ad hoc, sempre su disegno. Propone piatti tipici e specialità nazionali ed internazionali a pranzo, gourmet solo la sera. La cantina, curata da Nicoletta Gargiulo, con annessa champagneria guarda il mare e gode di una vista eccezionale. Nel novembre del 2017 ha ottenuto il prezioso riconoscimento della Stella nella Guida Michelin 2018.

La chiusura della rassegna “Positano Gourmet” sarà affidata allo chef Nino Di Costanzo, due stelle Michelin, lunedì 8 ottobre, del ristorante “Da Nì Maison” di Ischia.

Prenotazione obbligatoria: telefono: 089811890 | email: laserra@agavi.it; remmese@agavi.it | WhatsApp: +3933172 32960