La costiera amalfitana è la località più romantica al mondo

Tutti conoscono la Costiera Amalfitana, che ha affascinato italiani e stranieri col suo bagaglio di bellezze naturalistiche, unitamente a una forte identità culturale, storica ed enogastronomica.

Questo bellissimo tratto della Campania non è apprezzato all’estero solo per il mare cristallino e per le incantevoli spiagge, ma anche per un aspetto che spesso è lasciato in secondo piano, quello romantico.

Secondo la più famosa rivista di viaggi americana, Travel+Leisure, la Costiera Amalfitana è il posto più romantico al mondo, sbaragliando la concorrenza di altri incantevoli luoghi che sono comparsi nella classifica delle dodici località più romantiche scelte dalla rivista.

Questo tratto di costa è vivamente consigliato per tutte le coppie che vogliono regalarsi un momento di vita amorosa indimenticabile, tra panorami mozzafiato e un’atmosfera unica nel suo genere.

La famosa rivista con sede a New York, che vanta oltre 4,8 milioni di lettori, avvalendosi dell’aiuto di esperti di viaggi ha stilato quella che è la classifica dei luoghi in cui vale la pena fare una fuga romantica.

Oltre alla Costiera Amalfitana, tra le altre mete romantiche troviamo la Wolgan Valley, in Australia, luoghi meravigliosi, dove è possibile godersi il panorama davanti a al tepore di un camino o in una splendida piscina privata, mentre anche il Giappone con i suoi Ryokan di 18 stanze in cima alle scogliere rocciose sull’oceano Pacifico è tra i luoghi più desiderati e pieni di romanticismo.

In Europa tra le altre mete romantiche troviamo la Costa Azzurra, con i suoi splendidi luoghi a picco sul Mediterraneo, ma c’è anche un altro luogo del nostro paese, la Sicilia, con la città di Salina, con il suo faro circondato da vigneti e con gli splendidi tramonti nelle isole di Panarea e Stromboli che offrono spettacoli unici nel loro genere.

Tornando all’estero c’è Israele, dove ci sono le strade di ciottoli di Gerusalemme, nella parte della vecchia città e con la chiesa del Santo Sepolcro, mentre a seguire c’è l’Irlanda con la Wild Atlantic Way, un percorso che si soda lungo la costa per oltre 1600 chilometri.

Concludono la classifica l’Africa con il Seregeti, Praga e le immancabili isole Maldive con la sua acqua unica al mondo e le sue palafitte costruite nell’acqua.