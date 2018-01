Indomita, vittoria al tie break per i ragazzi a Pianura.

Cuore, grinta e finalmente un successo. Al termine di una partita entusiasmante e combattuta, l’Indomita passa sul campo del Pianura conquistando così la prima vittoria del 2018. Un successo meritato per i ragazzi allenati dai coach Vitale e Capriolo che partono bene, mettendo in difficoltà i padroni di casa e chiudendo il set a proprio favore 25-22. Nel secondo set c’è la reazione del sodalizio di coach Gambardella, con l’Indomita che però regge bene l’urto e si riporta in vantaggio. Il parziale è molto equilibrato ma l’allungo decisivo lo piazza il Pianura che chiude 28-26. Nel terzo set non c’è praticamente storia: l’Indomita gioca alla grande e lascia ai padroni di casa soltanto undici punti. Nel quarto set ancora equilibrio. L’Indomita non riesce a mettere a segno il break decisivo per chiudere set e incontro e allora il Pianura resta in gara e piazza l’allungo nel finale, chiudendo 25-23. Al tie break non mancano le emozioni, con l’Indomita che però con grande caparbietà e carattere riesce a chiudere 15-13, portando a casa due punti importanti, sia per il morale sia per la classifica. Soddisfatto al termine del match, il coach dell’Indomita Pasquale Vitale: “È stata una partita combattuta, con il risultato sempre in bilico. Avremmo potuto chiuderla noi prima come al tempo stesso avrebbero potuto vincere loro al quinto. La nostra prestazione è stata un po’ altalenante ma l’importante è aver ritrovato la vittoria. Questo può essere un successo che ci potrà dare grande carica in vista degli ultimi due match del girone di andata che per noi saranno davvero duri”. Infatti, l’Indomita tornerà in campo sabato prossimo, fischio d’inizio anticipato alle 16.30, in casa contro l’Ischia, terzo in classifica a un punto dalle due battistrada, per poi chiudere il girone di andata sul campo sempre ostico della Folgore Massa. Due impegni duri, ma ritrovato il successo, i ragazzi cari alla presidente Maria Ruggiero non vorranno certo fermarsi.

PIANURA VOLLEY CLUB-INDOMITA SALERNO 2-3

(22-25, 28-26, 11-25, 25-23, 13-15)

PIANURA: Benvenuto, Carniel, Cavallo, Del Zotti, Di Fusco, Fanuzzi, Frosolone, Indrizzi, Licciardiello, Patauner, Prykhodko, Riccardi. All. Gambardella

INDOMITA: Morriello, Zucchi, Manzo, Brancaleone, Rainone, Carratù, Citro, Sabatino, Senatore, Memoli, Barbato, Capriolo (L), Petrosino (L2). All. Vitale

I risultati della quindicesima giornata: Pianura-Indomita 2-3, Elisa Volley Pomigliano-Nola 2-3, Ischia-McDonald’s Pompei 3-1, Eboli-Colli Aminei 0-3, Vitolo-Sacs Napoli 0-3, Azzurra Volley-Rione Terra 0-3, Volley World-Sparanise 1-3, Folgore Massa-Atripalda (1 febbraio ore 21). Riposa: Romeo Normanna

La classifica: Rione Terra Pozzuoli e Volley World 37, Ischia 36, Colli Aminei 35, Atripalda 30, Pompei e Folgore Massa 24, Sacs Napoli 22, Indomita 21, Sparanise 19, Pomigliano 18, Nola 17, Azzurra Volley 15, Pianura 11, Romeo Normanna 7, Vitolo 3, Eboli 1.