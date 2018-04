Il Trail delle Ferriere di Amalfi si conferma tappa regina del circuito Trail Campania.

Il Trail delle Ferriere di Amalfi si conferma competizione regina del Circuito Trail Campania con oltre 300 iscritti e 290 atleti alla partenza. Il via della gara podistica organizzata dalla Asd Aequa Trail Running, promotrice del circuito, e dalla Asd Amalfi Coast Sport & More col patrocinio del Comune di Amalfi, c’è stato alle 9.30 di domenica 15 aprile da Piazza Duomo. Gli atleti si sono sfidati su un percorso di 17 km articolato tra sentieri, scale, salite e discese ripide. Per l’occasione, si sono aperti alla scalata dinamica dei runner anche i caratteristici terrazzamenti dei limoneti, attraverso i quali i partecipanti al trail si sono inerpicati fino a salire sulle creste dei Monti Lattari, attraversando l’oasi incontaminata della Riserva Integrale Valle delle Ferriere, dalla quale la terza tappa del Circuito Trail Campania prende il nome. Discesa mozzafiato alla fine tra scale e vicoli che dal cimitero monumentale scendono a picco fino alla spiaggia. Un percorso tecnico e faticoso attraverso alcuni dei luoghi più belli della Costiera Amalfitana.

A tagliare per primo il traguardo sulla spiaggia di Amalfi dopo un’ora e mezza l’atleta costiero Giovanni Ruocco, seconda posizione per Leonardo Mansi, terzo posto per Carmine Amendola, atleti appartenenti tutti al Team Anima Trail. Podio femminile composto dalla vincitrice Annalisa Cretella, della Asd Amalfi Coast Sport & More, Natalya Shablista dello Sporting Club Avezzano e da Laura Delle Donne della Pol Pic Giffoni Valle Piana. Sul podio del Trail delle Ferriere, ieri mattina ad Amalfi si è tenuta anche la premiazione della squadra di runner che ha vinto per la Campania la prima tappa del Trofeo delle Regioni IUTA a Loano, composta dagli atleti Giovanni Ruocco, Luigi Ruocco, Fabio Fusco e Peppe Gentile.

Il consigliere comunale delegato allo sport Francesco De Riso così commenta la riuscita dell’evento: ” Siamo molto soddisfatti per la perfetta riuscita dell’evento sia da punto di vista organizzativo, grazie al lavoro svolto con grande passione da una nutrita squadra che ringrazio vivamente, sia dal punto di vista tecnico. La scommessa partita nel 2012 con la prima edizione del Trail delle Ferriere si è trasformata in una solida realtà di sport e questo ci inorgoglisce. Un ringraziamento particolare va agli sponsor che ci sostengono ed alle associazioni che ci danno man forte nella riuscita”.

Il Circuito Trail Campania dà appuntamento per la prossima competizione a domenica 6 maggio con la Vesuvio SkyMarathon, mentre Amalfi si prepara per il secondo appuntamento dell’anno. La città è la sola ad ospitare due gare, la prossima ci sarà sabato 8 dicembre con il trail in notturna Rupert’s Urban Night Rice, che sarà tappa conclusiva del Circuito Trail Campania.