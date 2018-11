Il Presidente della Provincia Strianese alla commemorazione dei caduti della I Guerra Mondiale a Contursi Terme.

“Bellissima giornata trascorsa a Contursi Terme insieme ai cittadini, ai bambini, agli studenti, alle autorità civili, religiose e militari, al Sindaco ed all’ Amministrazione Comunale.

Una manifestazione ben organizzata. Viva l’Italia Unita, Libera e Democratica” dichiara il Presidente Michele Strianese che ha partecipato a Contursi Terme, prima in Piazza Garibaldi per l’alzabandiera, i discorsi di rito, la benedizione della Corona per il Monumento ai Caduti, e poi all’Istituto Superiore “Corvino”, di proprietà provinciale, con gli studenti e i docenti per una mostra sulla grande guerra ed un convegno “Per non dimenticare” il sacrificio di chi ha perso la vita per donarci un presente di pace, libertà e progresso.