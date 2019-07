Greg & The Frigidaires Sui Senetieri degli Dei giovedì 1 ad Agerola.

Ad Agerola agosto si apre con Greg & The Frigidaires, cinque voci, due chitarre, tromba, sax, basso e batteria per un vulcano di rock’n’roll travolgente, ritmi swing e dissacrante ironia.

Giovedì 1 la band formata da Claudio ‘Greg’ Gregori (del duo Lillo & Greg), Luca Majndardi, Alex Meozzi, Olimpio Riccardi, Giovanni Campanella e Giulio Scarpato propongono Sui Sentieri degli Dèi il repertorio e lo stile di un genere musicale estremamente popolare negli anni ’50 e ’60, in cui gli italoamericani furono protagonisti.

Uno spettacolo ricco e gioioso, un mix di brani originali in italiano e classici del genere, che alle suggestioni musicali aggiunge gag in musica tra i componenti della band che “giocano” con i propri ruoli e le proprie peculiarità.

L’idea di una band italiana ispirata a gruppi come Dion & The Belmonts, The Skyliners, The Silhouettes, The Coasters o The Flamingos, nasce da Claudio Gregori, e Luca Majnardi e dalla loro esperienza condivisa in venticinque anni di concerti sui palchi di tutta Italia con diverse formazioni. Il sound del gruppo si districa tra armonie vocali e riff di rock’n’roll, ritmi swinganti e melodie accattivanti. La passione per il r’n’r e il doo wop è la base del loro lavoro e il linguaggio musicale è rispettoso delle radici sia nella musica che nelle intenzioni dei testi. L’ironia e il sarcasmo tipico del genere, rivivono calati nei nostri giorni e la musica, dalle sonorità ’50s e ’60s, ha un’energia decisamente garage rock.

Claudio “Greg” Gregori voce e chitarra

Alessandro “Meox” Meozzi voce e chitarra

Luca “Neverever”” Majnardi voce e tromba

Olimpio “Holly” Riccardi voce e sassofono tenore

Giovanni “Lil’bell” Campanella voce e batteria

Giulio “Sgarbato” Scarpato basso elettrico

Bomerano – PIAZZA PAOLO CAPASSO

ore 21.00

Claudio Gregori, in arte Greg, è noto ad un pubblico più vasto per la sua attività di attore e autore per la radio, la televisione, il cinema, ma fin dalla metà degli anni ’80 è attivo come cantante e chitarrista nella scena r’n’r e rock’a’billy romana e attraverso gli anni ha mantenuto con passione e con successo l’attività di musicista.

Luca Majnardi, cantante e trombettista, si alterna con gioia tra il r’n’r, il croonin’ in big band e il jive blues in piccoli combo e ha condiviso molte delle esperienze musicali insieme a Claudio Gregori.



Alex Meozzi, chitarrista e cantante, leader degli Statale 66 (di cui Gregori e Majnardi sono anche produttori), è un carismatico solista appassionato delle armonie vocali che vanno dagli anni ’50 alla psichedelia dei primi anni’70.



Olimpio Riccardi è un sassofonista dal grande talento e dalla grande preparazione che si destreggia in contesti vari e prestigiosi e che con The Frigidaires dà sfogo alla sua passione per il doo wop anche come cantante.



Giovanni Campanella, batterista apprezzato a livello nazionale soprattutto nel jazz, sia moderno che tradizionale, con The Frigidaires dà sfogo alla sua anima più garage.



Giulio Scarpato, bassista e contrabbassista che spazia dalla musica d’avanguardia al jazz e al reggae, con The Frigidaires trova una dimensione anche come storico e biografo di Gregori.

INFO e BIGLIETTI

Parco Corona – Via Casalone (frazione Bomerano)

ore 21.00

Ingresso libero

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com

DOMANI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO SUI SENTIERI DEGLI DÈI ospita:

Il passato presente – Unplugged

Eleonora Puntillo

Osanna

special guest Debora Farina

Documento filmato sui grandi raduni musicali degli anni ‘70 (Be-In, Villa Pamphili, ecc)

Bomerano – PARCO CORONA

ore 21.00