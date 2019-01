Gli appuntamenti musicali al Mediterraneo di Mercato San Severino.

Il week-end del Bar Mediterraneo si accende con i suoni di una musica di qualità e i colori di spettacoli pronti a regalare nuove emozioni a un pubblico che, ormai, cresce di settimana in settimana, mostrando grandi apprezzamenti per il calendario degli appuntamenti.

L’apertura di questo fine settimana, giovedì 24 gennaio, verrà affidata allo spettacolo dal titolo “SaxNGroove Lounge Duo” a cura di Bernardo Graziano e del sassofonista Massimo D’Apice. I due si esibiranno in un percorso musicale che parte dallo Smooth Jazz e dal Jazz-Funk dei Crusadeers e George Benson giungendo, in seguito, alle più recenti produzioni Jazz House e Deep House di Akufen, Moodyman, Llorca, Saint Germain, Gigolo Supreme, Don Carlos e Can 7 con le costanti improvvisazioni del sax dal vivo.

Dopo il successo di alcune settimane fa, venerdì 25 gennaio, torna sul palco del “Med” la “Zucchero Cover Band” con lo spettacolo “Oro Incenso e Birra”, per rivivere i maggiori successi del noto cantautore Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. La band presenterà un vasto repertorio di Zucchero esibendosi attraverso i brani più cantati e ballati dell’artista. Nel corso della serata ci sarà anche l’interpretazione di altri artisti come Vasco Rossi, Ligabue, Pino Daniele e tanti altri.

Sabato 26 gennaio, Graziano sarà di nuovo protagonista al “Med” con un altro duo “The Night Train Dj & Trumpet” in compagnia del trombettista George Trumpet, che si esibiranno dj set che si configura come un viaggio sonoro in cui si fondono selezioni musicali Deep House, Soulful, Minimal e Ambient con microsampling, acapella e discorsi celebri.

Ultimo appuntamento settimanale, domenica 27 gennaio, con gli “Acoustic Sundays / Nothing Less”. La band salernitana dei “Nothing Less” offriranno un vasto repertorio che spazierà dal rockabilly anni ’50 fino all’alternative rock contemporaneo. Nella cornice musicale si alterneranno le canzoni di Elvis Presley, The Beatles, The Smiths, FranzFerdinand, Radio head, The Black Keys, Oasis e tanti altri. L’idea della band, mai abbandonata dal lontano 2010 dalla voce di Francesco Rago e dalla chitarra di Pasquale Maria Petrone, arriva alla sua realizzazione dopo un lungo e articolato percorso. I pezzi proposti sono cover, rivisitate in chiave pressoché acustica, di pezzi rock che spaziano dal rockabilly all’indie contemporaneo.