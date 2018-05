Giffoni Experience presenta #GiffoniRapContest.

Si chiama GiffoniRapContest lo spin off musicale del Giffoni Film Festival 2018 che si svolgerà dal 20 al 28 Luglio presso la Giffoni Music Arena di Piazza F.lli Lumière di Giffoni Valle Piana (Sa). Una vera e propria “RapCall”, la prima del genere in Italia, con l’obiettivo di selezionare quattro artisti campani e quattro artisti nazionali da inserire nel programma ufficiale dei concerti che saranno parte integrante della 48esima edizione del Giffoni Film Festival.



Il programma musicale 2018 del Giffoni Film Festival, che vede la partnership di Radio105, sarà reso noto nelle prossime settimane.

Il GiffoniRapContest avrà come selezionatori musicali Max Brigante (Radio 105) : “Ho passato vent’anni della mia vita a raccontare la scena Urban italiana. Cambiano le facce, cambiano i suoni, ma resta immutata l’urgenza creativa. Anche il percorso che fa è sempre lo stesso. Parte dal basso per arrivare in alto” e Don Joe (tra i più importanti produttori e Dj in Italia): “La musica rap in Italia è ormai un genere consolidato e di successo. Ne ho vissuto diverse fasi ma questo è senza dubbio un momento di splendore”.





La RapCall è rivolta esclusivamente ai musicisti e cantanti di estrazione Urban, Rap e Trap di età compresa tra i 18 e i 40 anni che possono proporsi sia in formazione che da solisti. L’invio delle candidature potrà avvenire da Un segnale di grande attenzione che il più importante festival per ragazzi del mondo offre alle realtà creative giovanili del territorio regionale e nazionale con l’intento di valorizzare i fermenti artistici emergenti offrendo loro uno dei palchi più qualificati per la nuova scena musicale italiana.L’invio delle candidature potrà avvenire da oggi fino alla mezzanotte del 15 Giugno. Il 25 Giugno verranno annunciati i nomi degli artisti selezionati che, durante il Giffoni Music Concept, si esibiranno nel contest. A giudicarli una commissione composta da professionisti del settore, giornalisti e i partecipanti alla Masterclass Musica 2018.

Premio per il vincitore il supporto al suo progetto discografico con la pubblicazione di un singolo in digitale con la produzione di Don Joe, l’ufficio stampa di MN Italia, ed un passaggio radiofonico su Radio 105 nella trasmissione 105 Mi Casa di Max Brigante.



Le modalità di iscrizione:

Inviare email con oggetto “nome della band + RapCall” a musica@giffonifilmfestival.it con una breve descrizione del progetto, un brano tramite mp3 o un link (youtube, spotify, soundcloud, bandcamp), due numeri di telefono, scheda tecnica, due fotografie.