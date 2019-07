Gala lirico e pianistico a Palazzo Mezzacapo a Maiori per Amalfi Coast Music & Arts Festival.

Un suggestivo galà musicale, tra lirica e pianoforte, è ciò che propone il 24esimo Amalfi Coast Music & Arts Festival per il nuovo appuntamento programmato a Maiori, la città costiera in cui fa base la grande “community” internazionale della rassegna.

Il concerto, penultimo evento in calendario per il festival organizzato dal Center of Musical Studies di Washington, si terrà sabato 27 luglio, nella splendida cornice di Palazzo Mezzacapo ( ore 21, ingresso libero ), dove saranno prima di scena i pianisti Michael Coonrod e Chen-Shen Fan, poi il soprano Anais Kelsey-Verdecchia con la pianista Tonia Miki.

Si inizia, quindi, con Michael Coonrod, professore della statunitense Interlochen Academy of Music, ed il pluripremiato Chen-Shen Fan (musicista avvezzo ai palcoscenici americani, europei ed asiatici), impegnati nell’esecuzione del “Concerto for Piano, Left Hand” di Kenji Bunch.

Di seguito, spazio alle due talentuose artiste, quando la pianista Tonia Miki accompagnerà il soprano Anais Kelsey-Verdecchia nell’interpretazione di pagine operistiche di Mozart (“S’altro che lacrime”), Handel (“Piangerò”, “Tornami a vagheggiar”), Bellini (“Per pietà”, “Ma rendi pur contento”), Puccini (“O mio babbino caro”, “Quando m’en vò”).

