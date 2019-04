Francesco Renga al Paladianflex di Atena Lucana il 15 novembre, via alla prevendita.

Dopo l’anteprima con Massimo Ranieri, atteso venerdì 31 maggio con il suo acclamato show “Sogno e son desto 400 volte”, proseguirà in autunno la nuova programmazione di Anni 60 produzioni in sinergia con Tappeto Volante al Gran Teatro Paladianflex di Atena Lucana: venerdì 15 novembre arriverà Francesco Renga con il suo nuovo tour “L’altra metà” che lo vedrà protagonista sui palchi dei più prestigiosi teatri italiani.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partner, segue l’uscita del nuovo e ottavo album di inediti di Francesco Renga “L’ALTRA METÀ” in uscita venerdì 19 aprile in versione CD, in vinile e in digitale.

Prodotto da Michele Canova Iorfida e composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo, il nuovo album rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.

«L’Altra metà è anche – come dichiara l’artista – il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole… attraverso la mia voce. Ho scritto insieme con moltissimi giovani autori, musicisti e artisti perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare – attraverso queste canzoni – anche ai miei figli. È questo, credo, il miglior pregio del disco: canzoni, parole e musica che riescono a raccontare la vita che mi attraversa e che, a sua volta, è attraversata dallo sguardo di un uomo di 50 anni». Attuale e variegata anche la scelta degli autori con cui Francesco ha collaborato per la scrittura del nuovo disco: Paolo Antonacci, Bungaro, Cesare Chiodo, Daniele Conti, Simone Cremonini, Antonio Di Martino, Matteo Grandi, Daniele Lazzarin (Danti), Leo Pari, Flavio Pardini (Gazzelle), Rakele, Edwyn Roberts, Luca Serpenti, Davide Simonetta, Patrizio Simonini, Ultimo, Lorenzo Urciullo (Colapesce), Fortunato Zampaglione, Michele Zocca. L’album è stato anticipato in radio dal singolo “L’odore del caffè” (https://SMI.lnk.to/RengaLaltrameta) il cui video, ideato da Francesco Governa per la regia di Mauro Russo è visibile al seguente link www.youtube.com/watch?v=aAvjZTIEzCs.

INFO UTILI Lo show del 15 novembre sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo album di Francesco Renga per la prima volta live nella prestigiosa e confortevole Venue, pronta a ritagliarsi un ruolo speciale tra i luoghi dello spettacolo in Campania, con un allestimento teatrale e tutti posti numerati a sedere. I biglietti per assistere allo spettacolo saranno disponibili in prevendita esclusiva per il fanclub dalle ore 11.00 di giovedì 18 aprile. Dalle ore 11.00 di venerdì 19 aprile invece saranno disponibili sul sito di TicketOne e dalle ore 11.00 di martedì 23 aprile nei punti vendita abituali.

Tre i settori di platea numerata disponibili (con prezzi da € 40,00 a € 55,00 comprensivi di diritti di prevendita) Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

Il Gran Teatro PalaDianflex è una struttura polivalente di 2.100 mq coperti, su uno spazio di circa 6.000 mq, ha una capienza di 2.000 persone in piedi e di circa 1.500 in allestimento teatrale con tutti posti numerati; è dotata di tutti i comfort per gli spettatori, perfettamente condizionata d’estate e ben riscaldata d’inverno, dotata di un accogliente foyer d’ingresso con bar e guardaroba. È inoltre dotata di un parcheggio privato e custodito di circa 15.000 mq, ed è posizionato a soli 600 metri dall’uscita di Atena Lucana dell’Autostrada Salerno – Reggio Calabria.