Forza Italia: impianto rifiuti organici Salerno, Commissione Ue attesta mala gestio sistema De Luca.

“Le nostre segnalazioni riguardo le anomalie dell’impianto di trattamento dei rifiuti organici di Salerno erano fondate. Adesso lo attesta la Commissione Europea”.

Questo il giudizio dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello in seguito alla risposta all’interrogazione presentata alla Commissione lo scorso autunno riguardante “le gravi anomalie rilevate e contenute in un corposo dossier consegnato agli organi della Commissione da Martusciello insieme a Stefano Caldoro e Giovanni Romano”.

La Commissione, nella risposta, “ha innanzitutto confermato che c’è stata una violazione dei Regolamenti Comunitari in materia di espropri dei suoli sui quali è stato realizzato l’impianto”.

“L’importo pagato – si legge nella nota diffusa – è stato superiore al 10% del valore dell’opera come imposto dalle norme europee e tale constatazione diviene ancora più rilevante se si considera che i suoli erano di proprietà del Consorzio ASI di Salerno allora presieduto da Felice Marotta che, nello stesso tempo, era anche il Segretario del Comune di Salerno con Vincenzo De Luca sindaco”.

In secondo luogo continua la nota “La Commissione ha attestato che il finanziamento dell’impianto non è in linea con le attività predisposte dalla Amministrazione in relazione alla parte finanziamento/entrate.Nel caso dell’impianto di Salerno le entrate sono rappresentate dalle tariffe pagate dai Comuni, dalla vendita dell’energia elettrica e dalla vendita del compost. In base alle note dell’Autorità di Gestione regionale, il Comune di Salerno, quale beneficiario, avrebbe dovuto calcolare la riduzione del finanziamento. Cosa mai avvenuta”.

“La Commissione, inoltre, ha confermato che in base al contratto con il beneficiario, il Comune avrebbe dovuto sostenere interamente i costi della gestione dei primi due anni di collaudo. Anche in questo caso, in violazione delle norme, il Comune ha inserito questi costi nel quadro economico finanziato con i fondi europei” sempre nella nota diffusa. Infine la Commissione pur essendo a conoscenza dell’indagine dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), non ha ancora ricevuto la delibera conclusiva sull’esito degli accertamenti.

“Provvederemo ad inviarla alla Commissione nei prossimi giorni – dichiara Fulvio Martusciello – ritengo grave tale mancanza. E informeremo la Commissione, che si è dichiarata intenzionata a continuare il monitoraggio della situazione, che l’impianto è fermo ormai quasi da un anno”.

“La vicenda dell’impianto di Salerno -aggiunge Romano – rappresenta la prova più evidente della totale inadeguatezza dell’attuale Amministrazione regionale a garantire l’efficienza e la correttezza del ciclo dei rifiuti. L’impianto è stato propagandato come un ‘modello’ da imitare, un esempio di quella efficienza di cui l’attuale Presidente pro-tempore si riempie continuamente la bocca e riempie i tabelloni delle affissioni con inutili manifesti”.

“In realtà è un ‘pacco’, un volgare imbroglio – continua l’ex assessore regionale che oggi è il responsabile ambiente di Forza Italia in Campania – che ha causato un enorme spreco di risorse pubbliche e vanno accertate le responsabilità per i conseguenti danni erariali. Senza contare che il fermo dell’impianto e la irregolare conduzione dello stesso ha comportato un grave pregiudizio per la corretta funzionalità del ciclo dei rifiuti. La nostra Regione è ad un passo da una nuova e grave emergenza per responsabilità esclusiva delle scelte sbagliate della Giunta Regionale e non ci può meravigliare se, in conseguenza di questo imbroglio, le Comunità locali di tutta la Regione continuano ad opporsi alla realizzazione degli impianti di trattamento di cui pur abbiamo bisogno”.

Per Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania “è il fallimento della cattiva politica. Quella degli annunci e dalla approssimazione, della scarsa competenza. Un modello di amministrazione che ha prodotto danni all’ambiente ed uno spreco di risorse pubbliche”.