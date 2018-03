Evasione fiscale, GdF sequestra beni per 200.000 €.

Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito un decreto di

sequestro preventivo richiesto da questa Procura della Repubblica avente ad oggetto il sequestropreventivo, anche per equivalente fino alla concorrenza di circa 200 mila euro, di disponibilità finanziarie e immobili intestati o, comunque, nella disponibilità di una società a responsabilità limitata con sede legale e luogo di esercizio in Salerno, operante nel settore della promozione e grafica pubblicitaria, il cui rappresentante legale, P.G., è stato denunciato per il reato di “dichiarazione infedele” di cui all’art. 4 del D. Lgs n.74/2000.

Le verifiche svolte sui bilanci aziendali nonché sulla relativa contabilità fiscale e sulla

documentazione degli atti di gestione hanno fatto emergere che la società, nell’anno di imposta 2012, al fine di evadere Flmposta sul valore aggiunto, aveva indicato importi pari a “zero” nella dichiarazione annuale, evadendo cosi l’imposta sul valore aggiunto per complessivi € 198.513.

L’attività si è conclusa con il sequestro di disponibilità finanziarie e di un immobile adibito

ad opificio sito in Salerno zona industriale.