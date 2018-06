Droga, GdF sequestra marijuana a Scafati.

La Guardia di Finanza ha colto in flagranza un soggetto di nazionalità italiana in possesso di 8,50 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, confezionata in dosi e pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio di Scafati.

Le Fiamme Gialle scafatesi, nel corso delle operazioni, hanno dapprima rinvenuto e sottoposto a sequestro lo stupefacente di cui sopra e poi, estendendo le operazioni di ricerca al domicilio del reo, hanno rinvenuto ulteriori 4,85 grammi di marijuana, per un totale di 13,35 grammi, oltre ad un bilancino elettronico di precisione utilizzato per la suddivisione della sostanza in dosi.

Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

L’attività di servizio svolta conferma la presenza della Guardia di Finanza sul territorio a contrasto di un fenomeno connotato da grave pericolosità sociale.