Driga, GdF arresta pusher con 13 dosi di cocaina nascoste nel vano specchietto dello scooter

La Guardia di Finanza di Salerno, nel comune di Scafati, ha colto in flagranza un soggetto in possesso di sostanza stupefacente, confezionata e già pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati, durante un controllo su strada di uno scooter, hanno scoperto che il giovane alla guida, già noto alle Forze dell’Ordine, occultava abilmente n. 13 “pallini” di cocaina all’interno dello specchietto retrovisore del motoveicolo.

La successiva perquisizione, effettuata presso il domicilio del pusher, sito nel comune di Gragnano (NA), consentiva di rinvenire ulteriori n. 62 confezioni di droga per un totale di 25 grammi ed euro 200 in banconote da piccolo taglio, costituenti provento del reato di spaccio.

Il responsabile è stato tratto in arresto ed è stato processato per “direttissima” presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

L’attività di servizio svolta conferma la presenza delle Fiamme Gialle sul territorio a contrasto di un fenomeno connotato da grave pericolosità sociale.