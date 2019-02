Donne e non solo, dall’8 al 29 marzo a Palazzo Sant’Agostino.

DONNE e NON SOLO… 2 edizione

evento 8 marzo 2019 ore 16.30

Palazzo della Provincia Salerno 2 piano

dall’8 marzo al 29 marzo 2019

visitabile dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle 19.00

In un’epoca in cui il numero dei femminicidi e gli attacchi di vario genere contro le donne tendono ad aumentare e sono spesso all’ordine del giorno con casi eclatanti, parlarne e non solo in occasione di questi fatti o di ricorrenze come l’8 Marzo,

il giorno della donna… e non solo…l’incontro , la presentazione , il dire , il fare, il portare testimonianze nell’Arte , nel Teatro, nella Musica , nel Viaggio, nella Scuola , nella Politica, nella Poesia,nell’architettura,nell’antropologia , negli stereotipi…

“Io mi rialzo ancora”

Ancora, ancora e ancora…

Nonostante tu faccia in modo che non succeda.

Tu puoi scrivere di me nella storia,

con le tue bugie amare e contorte.

Puoi calpestarmi nella sporcizia

ma io, come la polvere, mi solleverò.

Volevi vedermi spezzata?

Con la testa china e gli occhi bassi?

Le spalle cadenti come lacrime.

Puoi spararmi con le tue parole.

Puoi ferirmi con i tuoi occhi.

Puoi uccidermi con il tuo odio,

ma io, come l’aria, mi solleverò.”

di Maya Angelou

Come il sogno e la speranza dello schiavo, di uno schiavo di qualsiasi tempo e qualsiasi luogo, bisogna sollevarsi, sollevarsi e ancora sollevarsi! e parlarne , parlarne , parlarne!

Confronteremo le nostre esperienze, le problematiche, i successi

e non …che abbiamo affrontato nell’essere donna e tutto il resto basta che non sia NOIA!.

Questo anno…

ci saranno i nostri amici uomini con cui interagire liberamente per conoscersi, scambiarsi esperienze, fare sinergie…

Saluti istituzionali del Presidente della Provincia Salerno

ing. Michele Strianese

presenzierà

Prof.ssa Mariarosaria Vitiello , Consigliere Politico del Presidente della Provincia per le Politiche Culturali, Educative e Scolastiche

Anna Petrone -Consigliere Regionale

Performance artistica di Flavia D’Aiello burattinaia e contastorie ,musiche di Sara Volpe



Performance creativa teatro da Napoli

LE REFOLE con Nora De Gregorio

Sara Grillo partecipa con la suo opera “Il parto” il suono del tamburo sciamanico e la poesia “Il parto” che verrà recitata da Rosaria Giordano, attrice teatrale.

Omaggio al VENEZUELA a cura di Carmela G. Porco Centanni

Violinista Ersilia D’Agosto

modera Anna de Rosa

RELATORI

PaKy Memoli -Donna e Salute

Giovanna Avallone –Donna, Antiviolenza e non solo.

Nina Esposito –

Carmela G. Porco Centanni – Donna e tecnologia

Belinda Villanova – Donna e storia

Lauretta Laureti -Donna e Sociale

Maria Luisa Pesce -Donna e Folclore

Concetta Caputo – Donna e Scuola

Anna Cicalese -Donna e stereotipi- portavoce dell’associazione Curvypride contro tutte le discriminazioni di genere.

Stefania Colizzi – Donna e associazionismo- presidente presso MIA Movimento Indipendente Artisti con socie

Maria Irene Vairo -donna e architettura



ARTISTI

Antonio Lanzetta

Angelo Lazzano

Giovanni Armenante

Pasquale Mastrangelo

Mario Borrelli

Alessandro Granato

Giovanna Granato

Achille D’Onofrio

Loredana Spirineo

Giovanna Annunziato

Regina Senatore

Stefania Grieco

Anna de Rosa

Nina Esposito

Anna Cicalese

Paola Capriolo

Jole Mustaro

Giuliana Marchi

Maria Irene Vairo

Gilda Pantuliano

Rosa Elettore

Rosa Liotto

Rita Taglianetti

Emma Belmonte

Anna Grisabella Nuzzo

Paola Capriotti

Concetta Marrocoli

Gemma Amoroso

Anna Scopetta

Maria Comparone

Giuliano Napoli

Teresa Ferrara

Felice Landi

Carmen Coda Poetessa

Donatella Fenio autrice

