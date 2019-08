Costiera, riapre tratto Maiori-Cetara a senso unico alternato.

Riapre il tratto tra Cetara e Maiori della SS163 Amalfitana, chiuso per verifiche tecniche a causa di un incendio che ha interessato la scarpata stradale in località Capo d’Orso nel comune di Maiori.

Dalle 20:00 di martedì sera è garantito il transito a senso alternato tra il chilometro 39+350 e il 40+050 regolato da impianto semaforico con attese di circa 10 minuti.

Il tratto in questione sarà riaperto a senso unico alternato ed è accessibile anche ai bus ma non ai camion.

Questo il comunicato dell’Anas: “La riapertura del tratto stradale avverrà, in configurazione provvisoria, mediante l’istituzione di un senso unico alternato per consentire il completamento delle attività di ispezione, verifica, pulizia e disgaggio della parete rocciosa interessata dal menzionato incendio.

In concomitanza delle lavorazioni, ove necessario, per garantire la sicurezza della circolazione, potranno essere effettuate interruzioni temporanee del traffico con frequenza minima di 30 minuti e durata massima di 10 minuti.

In esito agli accertamenti effettuati dal Comune di Maiori, saranno attuate chiusure totali del traffico in concomitanza di allerte meteo diramate dalla Protezione Civile o in occasione di precipitazioni piovose intense. A coordinare dette chiusure sarà il Comune di Maiori stesso fino ad ultimazione dei previsti lavori, che consentiranno la riapertura definitiva del traffico in configurazione ordinaria“.