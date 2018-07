Contrabbando, GdF sequestra autocisterna con 13.000 litri di gasolio.

I Finanziari del Gruppo Eboli. nel corso di un’attività di controllo del territorio. hanno

sequestrato, in due distinte operazioni, 45 mila litri di gasolio per autotrazione

commercializzato in frode alle accise nei comuni di Buonabitacolo (SA) e San Gennaro

Vesuviano (NA),

L’attività dei Finanziari è scaturita da un controllo su strada a un’autocistema che

trasportava 13.000 litri di gasolio per autotrazione scortato da documenti irregolari.

Le indagini svolte nellimmediatezza hanno consentito di accertare che il prodotto fosse di

provenienza estera e che la stessa autocistema aveva scaricato poche ora prima altri

32.000 litri di carburante presso un distributore ubicato in San Gennaro Vesuviano (NA).

All’esito anche di questo ulteriore controllo le Fiamme Gialle dal Gruppo Eboli hanno cosi

sequestrato complessivamente 45.000 litri di carburante unitamente al mezzo di trasporto

e denunciato 2 soggetti per contrabbando alle competenti Procure della Repubblica

presso i Tribunali di Lagonegro e Nola.