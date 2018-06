Concerti di Primavera, ultimo appuntamento domenica 17 alla Chiesa di San Giuseppe Lavoratore.

Dopo Il concerto del giorno 25 maggio con la giovane ma già affermata chitarrista napoletana Cristina Galietto la quale una settimana dopo, il 2 giugno, ha vinto il primo premio assoluto al concorso “Segovia” per chitarra più celebri al mondo, in Germania,

Il giorno 17 giugno si conclude la rassegna “ I Concerti di Primavera” organizzata dall’associazione Rachmaninov diretta artisticamente dal M°Tiziano Citro.

Nella sala teatro della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a Salerno alle ore 19.30 il quartetto Melarpa Ensemble eseguirà un programma di musiche di Vivaldi Pachelbel

Il quartetto d’arpe è una formazione affascinante che raramente è presente nelle sale da concerto per questo motivo le arpiste Carmela Cardone (fondatrice del gruppo), Sonia Del Santo, Elena Pozzuto, Francesca Cardone si presentano come testimonianza del grande gioco della musica in cui il suono dello “strumento degli angeli” sfiora l’impossibile per un momento di poesia da offrire a quanti amano l’arte, la musica e l’emozione che questo nobile strumento risveglia.

La rassegna è patrocinata dalla Regione Campania

L’ingresso è di € 7,00 per info e prenotazioni 3479271097 www.postoriservato.it