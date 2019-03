Cava de’ Tirreni. Matematica&Realtà. Al via la Gara di Modellizzazione Matematica in vista dell’appuntamento finale di Perugia.

Continua sul territorio cavese l’attività del Progetto Matematica & Realtà, promosso dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia.

Un progetto di innovazione didattica che promuove l’interazione dinamica tra mondo reale e mondo matematico come elemento chiave del processo di insegnamento-apprendimento.

In sintonia con la Matematica per il cittadino e con le indicazioni ministeriali per i nuovi curricula, nonché con le indagini INVALSI e OCSE-PISA, Matematica&Realtà si propone di stimolare i ragazzi ad utilizzare le conoscenze e le competenze matematiche acquisite a scuola, per orientarsi nella moderna società della conoscenza e gestire le proprie scelte in modo consapevole e attivo.

Al via, dunque, la Gara di Modellizzazione Matematica che vede attori gli allievi delle scuole della rete: il primo e il terzo Circolo Didattico, l’Istituto Comprensivo “Carducci-Trezza” e il Liceo “De Filippis-Galdi” – quest’ultimo anche capofila – presieduti, rispettivamente, dalle Dirigenti scolastiche Ester Senatore, Raffaelina Trapanese, Filomena Adinolfi e Maria Alfano.

Nei giorni scorsi si sono concluse le prove che, fornite dai responsabili dell’Ateneo umbro, sono state somministrate dai docenti formatori, Donatella Ferraioli e Ivan Adorno Mascolini, del Liceo “De Filippis-Galdi”. La Gara di Modellizzazione Matematica rappresenta il momento finale dei vari lavori svolti dalle scuole in rete, tra cui il corso di formazione per docenti, iniziato ad ottobre 2018, e le attività didattiche per gli alunni, e permette, quindi, di “toccare con mano” la fase conclusiva e di verifica di quanto svolto in ottica M&R.

Gli studenti che avranno superato con successo la competizione saranno ammessi alla prova nazionale del 12 aprile, presso l’Università di Perugia, ultima tappa del Progetto di Matematica & Realtà.