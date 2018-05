Luca Barbarossa in concerto a Casal Velino sabato 26 per ViviamoCilento.

Sabato 26 (ore 21.00) Casal Velino Marina ospita in Piazza Grandi Eventi la musica di Luca Barbarossa. Il cantautore romano, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Passame er sale”, propone il suo album di inediti interamente cantati in dialetto, riportando agli antichi splendori la canzone romana d’autore come quella di Gabriella Ferri e Petrolini ma anche storie quotidiane e universali che permettono ad ogni ascoltatore di immedesimarsi, perché, come recita il titolo dell’album, “Roma è de tutti”. Il concerto è gratuito.

Il concerto rientra nel progetto VIVIAMOCILENTO cofinanziato dalla Regione Campania con il POC Campania 2014-2020 in collaborazione tra i Comuni di Pollica (capofila), Buccino, Casal Velino, Castellabate con il supporto di Polis.