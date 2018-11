Universiadi, firma protocolli di intese Unisa Stadium e residenze universitarie venerdì 9.

Venerdì 9 novembre, alle ore 11.00, presso la Sala del Senato accademico del campus di Fisciano, si terrà la presentazione di “UNISA STADIUM”, il nuovo campo sportivo realizzato per l’Universiade 2019 dal progetto di riqualificazione del campo “Pasquale Vittoria” del Comune di Fisciano e finanziato dall’Università di Salerno e dall’Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU).

Interverranno alla presentazione: il Magnifico Rettore Aurelio Tommasetti, il Commissario Straordinario Universiade 2019 Gianluca Basile, il sindaco del comune di Fisciano Vincenzo Sessa e il Presidente del CUSI Lorenzo Lentini. Modera l’incontro il giornalista Gianfranco Coppola, vicepresidente Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana).

Successivamente si terrà anche la sottoscrizione dell’accordo tra il presidente dell’ADISURC, Domenico Apicella e il Commissario Straordinario, Gianluca Basile, finalizzato all’utilizzo delle residenze e della mensa universitaria in occasione dell’Universiade 2019, nonché l’accordo di collaborazione tra il CUS Salerno e la Struttura Commissariale per le attività sportive.

All’incontro, utile anche per illustrare il piano di ricollocamento degli studenti presso strutture alberghiere e le modalità per partecipare attivamente alla manifestazione nel ruolo di volontario, saranno presenti anche il presidente del CUSI, Lorenzo Lentini, e il rappresentante degli studenti nel Comitato Attività Sportive, Stefano Rainone.