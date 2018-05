Assestamento generale del bilancio e rapporti con la Corte dei Conti, seminario a cura dell’Ordine dei Commercialisti venerdì 25.

Dalle tipiche variazioni da porre in essere per l’assestamento generale del bilancio ai rapporti di collaborazione con la Corte dei Conti, è dedicato ad una delle più composite specializzazioni della professione il Seminario formativo per Revisori Enti Locali organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno, presieduto da Salvatore Giordano, in programma domani, venerdì 25 maggio, dalle ore 15.30 presso la Casa per Ferie San Giuseppe (via S. Allende 66, Salerno).

Obiettivo del seminario, che si caratterizza per il taglio didattico-divulgativo degli interventi, è fornire un quadro aggiornato delle regole e dei criteri per lo svolgimento della funzione di revisione economico-finanziaria presso gli Enti locali e della disciplina del sistema di controllo interno affidato all’organo di revisione, tracciando il comportamento professionale da adottare per svolgere diligentemente le funzioni di vigilanza, controllo e collaborazione previste dall’ordinamento.

Un approfondimento attualissimo, nonché obbligatorio per i professionisti iscritti nell’apposito albo, che fornirà preziosi ragguagli e spunti sugli adempimenti di prossima scadenza quali la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la composizione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Dopo gli indirizzi di saluto del presidente ODCEC Salerno Salvatore Giordano, si parlerà dunque del DUP e nota di aggiornamento con Raffaele Ambrosio Responsabile Ufficio Finanziario del Comune di San Giuseppe Vesuviano; sulle tipologie di variazioni di bilancio e sul fondo crediti di dubbia esigibilità relazioneranno invece Carmine Lasco e Giovanni Parente commercialisti dell’ ODCEC Caserta, mentre sull’assestamento generale di bilancio si soffermerà Giovanni Granata Commercialista ODCEC Napoli Nord. Ad illustrare infine le responsabilità dell’organo di revisione degli Enti Locali, le funzioni di collaborazione con il Consiglio e con la Corte dei Conti sarà Giuseppe Tagliamonte Consigliere della Corte dei Conti sez. Basilicata.