Aggressione a Franco Esposito, USSI condanna.

In occasione della gara del campionato di Serie B Ascoli – Salernitana di sabato 16 febbraio 2019 il collega e direttore di Telecolore Franco Esposito è stato aggredito violentemente in maniera verbale in tribuna stampa da un giornalista di Ascoli. Un episodio grave, assurdo ed inconcepibile, tanto da dover indurre il collega ad essere protetto da steward e forze dell’ordine.

L’Ussi di Salerno condanna nella maniera più assoluta l’episodio e l’atteggiamento avuto dal giornalista marchigiano ed esprime piena ed indiscussa solidarietà al collega Franco Esposito.