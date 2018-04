Lavoro, Unicredit seleziona candidati in Campania, a cura di SudLavoro.it.

a cura di SudLavoro.it

Unicredit seleziona candidati in Campania: cercasi risorse per il ruolo di Consulente di Filiale. La banca offre contratti a tempo determinato di tre mesi.

L’AZIENDA

Il gruppo UniCredit è uno dei principali gruppi finanziari europei e banca leader in Italia. La presenza capillare, la relazione costante e la conoscenza del territorio, la specializzazione, l’innovazione sono i tratti distintivi dell’identità di UniCredit nel nostro Paese.

LE RICERCHE IN CORSO

Unicredit sta selezionando candidati da inserire nella Rete Commerciale della banca. Unicredit ricerca personale per il ruolo di Consulente di Filiale e offre un ambiente dinamico, orientato al cliente e al lavoro di squadra. In palio un contratto a tempo determinato, con inserimenti previsti tra aprile e giugno 2018.

I REQUISITI

Questi requisiti del candidato ideale: propensione a svolgere attività in ambito commerciale; forte orientamento al cliente e al risultato; solide doti relazionali e predisposizione al lavoro in team; precisione, costanza e impegno nello svolgimento del proprio lavoro; disponibilità alla mobilità; laurea di I o II livello in materie economiche, matematiche o giuridiche con ottima votazione; ottima conoscenza della lingua inglese.

LE CANDIDATURE

Per presentare la tua candidatura e partecipare alle selezioni clicca qui.