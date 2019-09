Puliamo il Mondo con Legambiente sabato 21 in piazza Abate Conforti.

Il 21 settembre 2019, in una giornata di festa per la nostra città, torna Puliamo il Mondo. L’edizione italiana di Clean up the World è il più grande appuntamento di volontariato ambientale internazionale ed è giunto alla sua XXVI edizione. Quest’anno l’iniziativa cade durante i partecipatissimi festeggiamenti di San Matteo e per questo rappresenta per noi salernitani un evento doppiamente importante, siamo dunque lieti di poter unire alla gioia della festa, la gioia dell’impegno ambientalista. Appuntamento, quindi, ore 9 in piazza Abate Conforti.

Nel corso degli anni sono state moltissime le adesioni ricevute e che hanno reso grande questa iniziativa che nasce con lo scopo di portare, ciclicamente, l’attenzione di cittadini e istituzioni sulle condizioni di “salute” delle nostre città.

Quest’anno collaborano all’iniziativa Le Acli di Salerno, Arci Comitato Provinciale di Salerno, Arcan Salerno Cantieri Architettura, Comitato Centro Storico di Salerno, Comitato Salviamo Piazza Alario, Comitato Collettivo Blam.

In questo momento storico particolarmente duro per l’ambiente, ciascuno deve sentire il dovere morale di fare la propria parte, ciascuno dovrebbe pensare all’importanza e al peso dei propri gesti quotidiani. In particolare, la salute delle nostre città è nelle nostre mani e sentirsi Salernitani significa anche difendere la propria città dalle discariche abusive, dall’abbandono di rifiuti, dall’imbrattamento di muri, dalla banalizzazione delle aree comuni. Ci piace quindi pensare che questa festa sarà l’occasione per tutti di cambiare alcune dinamiche e soprattutto soppiantarle con gesti positivamente virtuosi, degni di una città bellissima.

Il presidente del nostro circolo Elisa Macciocchi rivolge dunque un invito a tutti “chiunque voglia partecipare sarà il benvenuto, questa sarà l’occasione per confrontarsi e mettersi fattivamente all’opera per esprimere quel senso di appartenenza alla comunità, presupposto fondamentale per costruire la bellezza di cui abbiamo tanto bisogno. Oggi “partecipare” ad iniziative come queste può aiutare a creare il collante sociale, a sentirsi parte di una comunità con forte senso civico”

L’appuntamento è alle ore 9;00 in piazza Abate Conforti, da lì ci divideremo in gruppi seguendo differenti percorsi e rimboccandoci le maniche ripuliremo la città da cartacce, mozziconi di sigaretta, immondizia abbandonata da persone incivili che non hanno cura della propria città e soprattutto del futuro del Pianeta.

Tutti possiamo dare una mano, unisciti a noi!