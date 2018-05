Eboli legge, gli ultimi appuntamenti e la firma del Patto per la lettura giovedì 24 e venerdì 25.

Un doppio appuntamento con i libri “scrive” l’epilogo del secondo ciclo di “Eboli Legge”, il progetto di promozione della lettura, messo in campo dall’amministrazione comunale che, dallo scorso febbraio, ha portato i libri, gli autori e tanti lettori nei luoghi del libro per antonomasia, come la biblioteca e le scuole, ma anche in contesti del quotidiano come la palestra, il supermercato ed altri. Nel mese dedicato alla promozione della lettura sull’intero territorio nazionale, Eboli Legge ha sposato l’iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, “Il Maggio dei Libri”, proponendo un denso cartellone di appuntamenti, tra presentazioni, reading e letture animate.

Domani, giovedì 24 maggio, alle ore 10 presso l’istituto comprensivo “G. Romano”, si svolgerà la presentazione del volume “Tra sogno e realtà: dottor Cresta di Gallo ed il suo mondo magico” (Polisfera Edizioni) di Angelo Palatucci e Emmanuela Rovito, una “favola reale” sui temi della solidarietà e della speranza.

Alle ore 18.30 invece, a chiudere la rassegna degli incontri con gli autori, sarà lo scrittore Gianfranco Di Fiore, con il suo “Quando sarai nel vento”, candidato al Premio Strega 2018 e edito da 66thand 2nd..

Ad ospitarne la presentazione introdotta da Maria Vita Della Monica, giornalista e ideatrice di Eboli Legge sarà, ancora una volta, un luogo inconsueto: l’erboristeria l’Erbolario presso il Centro Commerciale Le Bolle. Il dialogo con l’autore, preceduto dagli interventi dell’assessore all’Istruzione Angela Lamonica e del sindaco di Eboli, Massimo Cariello, è affidato a Giuseppe Avigliano, librario e editore.

“Eboli Legge- Il Maggio dei libri” si concluderà, poi, venerdì 25 maggio alle ore 10.30, presso l’aula consiliare del Comune di Eboli, con la stipula del “Patto per la Lettura”: un impegno che l’ammistrazione comunale chiama le scuole, le librerie e gli editori della città a sottoscrivere, con l’obiettivo di sostenere in maniera sinergica la promozione della lettura, quale strumento di crescita sociale e di sviluppo del territorio. Il “Patto per la Lettura” della Città di Eboli si inserisce nel solco di altre iniziative del genere, realizzate da altre città italiane che, come Eboli, hanno ricevuto la qualifica di “Città che legge”, essendo state inserite dall’ Anci e dal Centro per il Libro e la Lettura nell’elenco delle città che maggiormente favoriscono la promozione della lettura e l’incontro della propria comunità con i libri.

