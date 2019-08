Prosegue l’Estate Ebolitana degli eventi, con musica, intrattenimento, appuntamenti religiosi e spettacolo.

L’estate ebolitana degli eventi prosegue all’insegna della musica, dell’intrattenimento e delle tradizioni. Gran finale per la XXVII Festa del Bocconcino di Bufala Campana, presso il centro sportivo Spartacus di Santa Cecilia, evento che ha celebrato l’oro bianco di Eboli e della Piana del Sele, grazie al prezioso lavoro dell’associazione Sele Felix.

Questa sera ospite Antonio D’Ausilio da Made in Sud. Sempre questa sera e fino al 25 agosto, prende il via, con il patrocinio del Comune di Eboli, la IX edizione di Disorder Festival Indipendente Musica & Autoproduzioni, organizzata da Macrostudio, evento che accoglierà in città giovani provenienti da tutta Europa. Da oggi al 21 agosto dalle ore 20 si svolgerà presso le Antiche Fornaci in piazza San Cosma e Damiano, poi dal 22 al 25 agosto, dalle 20, ad ospitare Disorder sarà l’arena di Sant’Antonio.

Navetta gratuita in piazza XXV Aprile ogni sera da oggi al 25 agosto, a partire dalle ore 20. Giovedì 22 agosto, cerimonia di commemorazione del XXI anniversario della scomparsa del colonnello Carmine Calò, M.O.V.M. Alle ore 19 la messa in suffragio nella chiesa di Santa Maria della Pietà, a seguire corteo d’onore e deposizione della corona di alloro in piazza Calò, alla presenza delle più alte cariche civili, militari e religiose. Altro appuntamento di fede ed aggregazione è la festa di San Bartolomeo, in programma il 24 agosto. I festeggiamenti organizzati dalla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo guidata da don Alfonso Raimo si svolgeranno dal 21 al 25. Nei primi tre giorni, dalle 18.15, il Triduo di Preparazione; in serata il 23, dalle 20.30, il gruppo a Paranza do Tramuntano; il 24 Santa messa alle 18.30, celebrata da monsignore Francesco Marino, Vescovo di Nola; alle 19.30 la processione cittadina, accompagnata dal concerto bandistico Città di Eboli. Alle 21, con il coordinamento del maestro Bruno Manna, esibizione delle scuole di danza ebolitane. Il 25, dalle 20.30, in oratorio, l’evento Ritorno al Passato. Ulteriori informazioni sono consultabili ai siti www.comune.eboli.sa.it e www.weboli.it