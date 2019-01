Pontecagnano, bando per Pacco Alimentare.

Indetto l’avviso per la partecipazione al bando pubblico “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, annualità 2019.

Fruitori del servizio, che garantirà la distribuzione mensile di pacchi alimentari contenenti generi di prima necessità a favore di nuclei familiari in particolari condizioni di disagio, saranno 200 famiglie.

Requisiti per l’accesso alla graduatoria sono: l’aver ottenuto la residenza nel Comune di Pontecagnano Faiano da almeno 12 mesi; la presentazione di un reddito ISEE inferiore o pari ad Euro 6.597,00; la mancata ricezione di analoghi sussidi da Enti religiosi e/o Associazioni del territorio.

Gli interessati potranno presentare regolare istanza compilando la domanda scaricabile anche dal sito www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it, corredata dalla seguente documentazione: copia del documento di identità, attestazione ISEE, eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventuale verbale di invalidità, carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Le richieste dovranno essere consegnate a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo dell’Ente ed indirizzate all’Ufficio Servizi Sociali, con la espressa dicitura: “contiene documentazione per Progetto Condividere i bisogni per condividere il senso della Vita”. La scadenza prevista è entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

“Il pacco alimentare è un’iniziativa importante, che porta un benchè minimo sollievo alle famiglie in condizioni di disagio e dà loro riprova della vicinanza delle Istituzioni. Esso testimonia, altresì, il nostro impegno a compiere i nostri doveri in maniera trasparente, dando la possibilità a tutti gli aventi diritto, senza distinzioni di razza, religione o peggio ancora credo politico, di recepire il necessario sostegno nei momenti di difficoltà ”, ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Manzo.

“Trasparenza ed equità sono i criteri fondamentali attraverso cui saranno erogati i pacchi alimentari: non più uno strumento per raccogliere consensi elettorali, ma un supporto concreto per coloro i quali ne abbiano effettivamente bisogno in una fase temporanea o più lunga della loro esistenza. Ringrazio chi contribuisce a rendere possibile questo tipo di progetto e mi impegno a trovare nuove possibili soluzioni per il contrasto alla povertà, drammatica piaga della nostra società”, ha aggiunto il Sindaco Giuseppe Lanzara.