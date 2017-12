Nuove attività formative per i giovani a Teggiano.

“Organizzazione di eventi musicali e culturali” e “Key competence – fai impresa con internet” sono le attività formative che si realizzeranno a Teggiano. I corsi di formazione professionale della durata di 200 ore, rivolti a giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni, sono stati finanziati dal programma “Occupazione Garanzia Giovani” all’Ente di Formazione Professionale Socrates, nell’ambito di una partnership definita tra l’Ufficio Europa Teggiano, QUANTA SpA società multinazionale di servizi per le risorse umane e la QS & Partners di Vincenzo Quagliano. I giovani possono già consegnare la domanda di iscrizione ai corsi presso il protocollo del Comune di Teggiano.

Nel comune di Teggiano sono in corso di definizione anche altre azioni in materia di creazione di impresa e di coaching per giovani imprenditori attraverso l’attivazione dei progetti Tanagro Opportunità Giovane finanziato nell’ambito del programma Benessere Giovani e Dianum Opportunity per il quale è in corso la definizione di partenariati nell’ambito delle filiere agricola, ambientale e del turismo rurale.

Si conferma dunque l’impegno del Sindaco Michele Di Candia del Consigliere Cono Morello, del Presidente del Consiglio Comunale Vincenzo D’Alto e dell’intera Amministrazione di Teggiano nel concretizzare attività determinanti per lo sviluppo economico e sociale del comprensorio di Teggiano e dell’intero Vallo di Diano.

Altre attività di ricerca attiva e servizi innovati per il lavoro saranno attuate in collaborazione tra l’Ufficio Europa Teggiano, Socrates, il Comune di Teggiano e QUANTA SpA, finalizzate alla creazione di un Polo Formativo e di Orientamento al Lavoro che interessa l’intero Vallo di Diano.

Per Info e modello di domanda: https://vincenzoquagliano.blogspot.it/2017/12/teggiano-opportunita-formative-nella.html; https://www.facebook.com/UfficioEuropaTeggiano