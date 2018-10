Il Comune di Eboli cerca volontari per il Nucleo Protezione Civile.

Il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Eboli punta a rinforzare l’organico, per garantire maggiore supporto ed assistenza nei momenti di emergenza sul territorio. E’ in atto in questi giorni una vera e propria chiamata a quanti volessero entrare a far parte dei volontari di Eboli, una procedura possibile attraverso la compilazione di una domanda i cui moduli sono ritirabile preso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). «Rafforzare l’organico della Protezione Civile significa dare maggiore sicurezza ai cittadini e garantire la necessaria assistenza in diverse occasioni nelle quali il Nucleo Comunale viene chiamato ad operare», spiega il Sindaco, Massimo Cariello. Una prospettiva che garantisce peso ed importanza all’organismo. «Il nucleo di Eboli si è fatto trovare sempre pronto in ogni emergenza – ricorda l’assessore comunale con delega alla Protezione Civile, Anna Senatore – ed una volta aumentato il numero dei volontari, sarà in grado di rispondere a qualsiasi esigenza del territorio e dei cittadini, come peraltro ha fatto fin dall’inizio della sua costituzione».