Eboli, tre consigli monotematici su giovani, sanità e casa.

Due sedute monotematiche per affrontare altrettanti temi cruciali per la comunità e dare risposte immediate ai cittadini e una terza dedicata al problema abitativo. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del Consiglio Comunale, Fausto Vecchio, che ha deliberato la convocazione di due sedute monotematiche su politiche giovanili e sanità ed una terza per la verifica del piano casa. «Tre sedute consiliari nelle quali affronteremo alcuni dei temi che stanno particolarmente a cuore agli ebolitani – spiega il sindaco, Massimo Cariello -. Guardiamo soprattutto alle famiglie sotto diversi profili, garantendo tranquillità in tema di assistenza sanitaria, lavoro e condizioni abitative. Un impegno che la maggioranza consiliare non ha mai tralasciato e che ora trova sbocco in un confronto sui singoli temi da affrontare». In attesa delle date e della convocazione vera e propria, il presidente Fauto Vecchio sottolinea l’importanza dell’iniziativa politica ed amministrativa. «Si tratta di argomenti cari agli ebolitani ed alle famiglie – ricorda il presidente del consiglio comunale di Eboli -. Temi rispetto ai quali non è mai mancata l’attenzione dell’Amministrazione comunale. Basti pensare che la seduta monotematica sulla sanità prende le mosse dalla durissima lettera di protesta che il sindaco, Massimo Cariello, ha indirizzato ai vertici regionali, dopo che era stato reso noto il piano sanitario, e con la quale il primo cittadino aveva difeso la sanità del territorio ed i livelli assistenziali per la famiglie ebolitane. Allo stesso modo, la verifica del piano casa e la seduta monotematica sulle politiche giovanili indicano l’attenzione comunale verso questi temi, già affrontati con iniziative dirette e che, nel caso dei giovani, hanno portato ad una serie di progetti di coinvolgimento, formazione e lavoro».