Ancora un plauso del Comune di POntecagnano alle aziende storiche del territorio.

In un clima di grande entusiasmo ed emozione, ieri sera, a Palazzo di Città, il Sindaco Ernesto Sica ha consegnato un riconoscimento alle aziende storiche “Mugavero srl”, “Barbiere Nicola Angora”, “Malangone Impianti Elettrici”, “Officine Elia snc”, “Sartoria Pisaturo”, “Elettro Hi-Fi Petrosino”, “Pasticceria Iuliano”, “Farmacia Fimiani”, “Farmacia Robertazzi”.

Queste le motivazioni riportate sugli attestati:

“Alla Ditta ‘Mugavero srl’ per i 34 anni di attività dedicati al commercio nella nostra Città che si sono tramandati in un’ottica di continuità familiare”;

“Alla Ditta ‘Barbiere Nicola Angora’ per i 40 anni dedicati all’attività artigiana nella nostra Città caratterizzati da esperienza e professionalità”;

“Alla Ditta ‘Malangone Impianti Elettrici’ di Carmine Malangone per i 40 anni di attività dedicati al commercio nella nostra Città che si sono tramandati in un’ottica di continuità familiare”;

“Alla Ditta ‘Officine Elia snc’ per i 46 anni di attività dedicati all’attività artigiana nella nostra Città caratterizzati da esperienza e professionalità”;

“Alla Ditta ‘Sartoria Pisaturo’ per i 51 anni di attività dedicati alla tradizione sartoriale nella nostra Città che si sono tramandati in un’ottica di continuità familiare”;

“Alla Ditta ‘Elettro Hi-Fi’ di Sabato Antonio Petrosino per i 60 anni di attività dedicati al commercio nella nostra Città che si sono tramandati in un’ottica di continuità familiare”;

Alla Ditta ‘Pasticceria Iuliano’ per i 68 anni di attività dedicati alla tradizione dolciaria nella nostra Città che si sono tramandati in un’ottica di continuità familiare”;

“Alla ‘Farmacia Fimiani snc’ presidio sanitario presente da 64 anni nella nostra Città che si è tramandato in un’ottica di continuità familiare”;

“Alla ‘Farmacia Robertazzi’ presidio sanitario già esistente nella nostra Città prima della fondazione del Comune nel 1911 che si è tramandato per generazioni in un’ottica di continuità familiare”.

“A nome della Città e dell’Amministrazione – le parole del Primo Cittadino – vi dico grazie perché con la vostra storia, le vostre famiglie, il vostro impegno, il vostro amore, la vostra dignità sostenete lo sviluppo di Pontecagnano Faiano e siete oramai divenuti riferimento qui e altrove e sinonimo di luce, Comunità e senso di appartenenza. Voi siete davvero dei piccoli grandi eroi per i sacrifici affrontati soprattutto negli ultimi anni di crisi e perché avete reso possibile il ricambio generazionale alla guida dei vostri esercizi commerciali contribuendo a tenere in piedi il nostro tessuto socio-economico. Lo Stato dovrebbe sostenere di più i vostri sforzi e mettere enti come il nostro nelle condizioni di accompagnarvi meglio”.

Il Primo Cittadino ha, quindi, confermato la volontà di consegnare nuovi riconoscimenti alle altre aziende storiche del territorio e organizzare nelle prossime settimane, unitamente alle associazioni di categoria e a tutti i rappresentanti delle attività produttive, “un grande appuntamento per confrontarci e ringraziarvi ancora una volta, un importante momento di condivisione e crescita che nasce proprio dalla vostra passione e dalla vostra straordinaria fatica che rappresentano una pagina bellissima di questo territorio”.

Parole, queste, accolte con grande soddisfazione e i ringraziamenti dei rappresentanti delle aziende premiate.