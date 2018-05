Anche ad Amalfi il Maggio dei Monumenti, primo appuntamento sabato 12 dedicato all’Arsenale.

Tre weekend di arte e cultura per il Maggio dei Monumenti ad Amalfi. Per riscoprire la straordinaria storia della città, dei suoi splendidi scorci e dell’Arsenale della Repubblica, luogo ricco di fascino e simbolo dell’antico splendore della Repubblica Marinara. “Maggio dell’Arsenale” è il nome del programma di iniziative promosse dal Comune di Amalfi dal 12 al 26 maggio 2018.

Nel mese tradizionalmente dedicato alla riscoperta delle bellezze della Campania, sono previste aperture straordinarie di musei e luoghi normalmente non visitabili, passeggiate urbane, visite tematiche speciali attraverso i templi della cultura di Amalfi, ed attraverso chiese, piazze, vicoli e, naturalmente, il mare. Non mancheranno i laboratori didattici dedicati ai più piccoli, che in alcune sessioni si apriranno anche agli adulti, per portarli alla scoperta dei gioielli, della moneta e dell’arte della carta di Amalfi.

Il programma promosso dal Comune di Amalfi, assessorato alla Cultura e Beni Culturali, Eventi e Tradizioni retto da Enza Cobalto e a cura di Mediateur, parte sabato 12 maggio con il laboratorio “L’alfabeto al tempo della Repubblica Marinara”, appuntamento con la scrittura medioevale pensato per le scuole superiori.

Sabato 19 e domenica 20 maggio Festa dei Musei 2018. Due passeggiate urbane accompagneranno alla riscoperta del glorioso passato di Amalfi, entrambe con partenza alle 10.30 dal Museo della Bussola e del Ducato Marinaro di Amalfi – Arsenale della Repubblica. Negli stessi giorni, alle 19.30, l’Antico Arsenale sarà teatro di un “Viaggio d’Oriente”, un tour guidato speciale tra gli spazi dell’unico esempio visitabile di cantiere navale medievale in Italia meridionale. Per festeggiare al meglio l’evento, per la prima volta un biglietto unico di 5 euro collegherà in rete il Museo della Bussola e del Ducato Marinaro – Arsenale della Repubblica, il Museo della Carta, il Museo della Civiltà Contadina Arti e Mestieri, l’ex Oratorio e la Cripta di San Filippo Neri. Un’occasione unica per visitarli insieme..

Il programma si conclude Sabato 26 maggio con “Gioiellieri d’altri tempi”, laboratorio di oreficeria medievale che vedrà i partecipanti alle prese con fogli di rame, punteruolo e tecnica a sbalzo per la realizzazione di personalissimi gioielli ispirati al tarì amalfitano. In questo caso, triplo appuntamento alle ore 9.30, alle 11.30 riservato alle scuole medie e superiori e alle 16.30 dedicato al pubblico di tutte le età, dai 9 ai 99 anni.



PROGRAMMA

Sabato 12 maggio 2018

L’alfabeto al tempo della Repubblica Marinara

Laboratorio di scrittura medievale

I turno ore 9.30 – II turno ore 11.30

Dopo aver tracciato una breve storia della scrittura medievale, i partecipanti si cimenteranno nella costruzione di un “codice” su fogli di carta d’Amalfi, esercitandosi con la copiatura di un passo della “Tabula Amalphitana”.

Durata: 2 ore ca.



Festa dei Musei – Sabato 19 e Domenica 20 Maggio 2018

Sabato 19 maggio 2018

Passeggiata urbana “Amalfi l’eccelsa”

ore 10.30

Un itinerario dedicato ai primati della città di Amalfi, dall’arte navale all’arte contadina, passando per la fabbricazione della famosa carta “bambagina”.

Meeting point: Museo della Bussola e del ducato marinaro di Amalfi – Arsenale della Repubblica

Durata: 1 h e 30’

Viaggio d’Oriente – Visita tematica speciale

ore 19.30

Sotto le volte medievali una visita speciale sulle lontane rotte commerciali nel Mediterraneo tra spezie, invenzioni, ricette antiche, tessuti orientali, storie e personaggi che accrebbero nei secoli l’intenso fascino esercitato per secoli dalla gloriosa Repubblica Marinara di Amalfi.

Ingresso libero

Costi: € 5 biglietto unico (consente ingresso al Museo della Bussola e del ducato marinaro di Amalfi Arsenale della Repubblica, al Museo della carta, al Museo di civiltà contadina Arti e Mestieri e all’ex Oratorio e Cripta S. Filippo Neri)

Servizio navetta

Info&prenotazioni: tel. 328 5914636

Domenica 20 maggio 2018

Passeggiata urbana “Amalfi sotto-sopra”

ore 10.30

Nel centro storico di Amalfi tra piazze, vicoli, chiese e palazzi fino agli ambienti ipogei dell’ex Oratorio di San Filippo Neri, straordinariamente aperti per l’occasione.

Meeting point: Museo della Bussola e del ducato marinaro di Amalfi – Arsenale della Repubblica.

Durata: 2 h

Viaggio d’Oriente – Visita tematica speciale

ore 19.30

Sotto le volte medievali una visita speciale sulle lontane rotte commerciali nel Mediterraneo tra spezie, invenzioni, ricette antiche, tessuti orientali, storie e personaggi che accrebbero nei secoli l’intenso fascino esercitato per secoli dalla gloriosa Repubblica Marinara di Amalfi.

Ingresso libero

Costi: € 5 biglietto unico (consente ingresso al Museo della Bussola e del ducato marinaro di Amalfi Arsenale della Repubblica, al Museo della carta, al Museo di civiltà contadina Arti e Mestieri e all’ex Oratorio e Cripta S. Filippo Neri)

Info&prenotazioni: tel. 328 5914636

Sabato 26 maggio 2018

Gioiellieri d’altri tempi. Laboratorio di oreficeria medievale

I turno ore 9.30 – II turno ore 11.30 – III turno ore 16.30

Alle prese con fogli di rame, punteruolo e tecnica a sbalzo realizzeremo dei personalissimi gioielli ispirati al tarì amalfitano.

Durata: 2 ore ca.

Partecipanti: max 25 a turno

I e II turno consigliato: SCUOLE SECONDARIE I e II GRADO

III turno consigliato: tutte le età dai 9 ai 99 anni.