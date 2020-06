Le celebrazioni del 2 giugno a Pontecagnano.

Martedì 2 giugno alle ore 9:00, in Piazza Sabbato, si terrà un momento istituzionale che consisterà nella deposizione di una corona di alloro per la Festa della Repubblica Italiana.

Per motivi sanitari, così come avvenuto già per il 25 aprile, all’iniziativa non sarà consentita la partecipazione della cittadinanza.

In rappresentanza delle Istituzioni, ci saranno il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, il Presidente del Consiglio Comunale Dario Vaccaro, i Comandanti dei Carabinieri e della Polizia Municipale Fabio Laurentini e Franco Lancetta.

Per le associazioni, interverranno il Presidente di Amici del Tricolore Antonio Galdi e la Presidente di Combattenti e Reduci, sez. Sottotenente Aristide Castelluccio Faiano, Anna Francese.

“In ossequio ad una giornata fondamentale per la storia del nostro Paese, daremo vita ad una celebrazione sobria ma sentita. Il nostro dovere principale resta quello di non dimenticare chi ha reso possibile la conquista della costruzione della nostra Repubblica, tra cui le donne, ben ventuno, che vennero elette all’Assemblea Costituente, ovvero l’Assemblea che prese in carico il compito di redigere la Costituzione. Mi associo dunque all’iniziativa nazionale, che prevede di porgere, domani, una rosa su ogni tomba di queste madri della democrazia, e ricordo con commozione il ruolo nevralgico che hanno assunto le donne allora ed oggi, nel delicato momento che stiamo affrontando”, ha anticipato il Sindaco Giuseppe Lanzara.