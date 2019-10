Comune di Minori: manutenzione stardale tratto terminale della strada Cimitero – Villamena Minori

Come preannunciato in campagna elettorale, questa Amministrazione sta provvedendo alla manutenzione di strade e stradine delle zone alte. In questi giorni si è provveduto alla manutenzione del tratto terminale della strada Cimitero – Villamena (tratto finale in zona Tuscarano), tratto che era diventato impraticabile ai frequentatori e in particolare al transito veicolare tra cui il pulmino della linea urbana interna a causa di buche sulla sede stradale nonché nel periodo delle piogge, un vero e proprio accumulo di acqua. In particolare modo il tratto terminale, oltre a un massetto in calcestruzzo nuovo, si è provveduto all’installazione di n. 2 graditoie per la raccolta dell’acqua piovana convogliandole nell’asta torrentizia Tuscarono. Tutto ciò grazie alla disponibilità di alcuni cittadini che a titolo di volontariato hanno prestato la loro mano d’opera.

Li ringraziamo per la loro operosità, esempio di collaborazione attiva nell’interesse dell’intera collettività.

L’amministrazione Comunale