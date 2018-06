SellaLab: nuovo Digital Drink sulle strategie del food marketing martedì 5.

Nuovo appuntamento con gli “aperitivi innovativi” di SellaLab, gli incontri nel tardo pomeriggio durante i quali ci si può confrontare con esperti del settore per ricevere consigli e spunti su diversi modi di sfruttare il digitale e le nuove tecnologie per espandere la propria attività imprenditoriale. Tema del Digital Drink di martedì 5 giungo sarà il marketing applicato al settore della ristorazione.

Dalle app per ordinare la cena online alla possibilità di fare la spesa direttamente tramite internet, dalle recensioni che ormai vengono scritte in tempo reale al ristorante alla miriade di scatti di piatti o cibi particolari che invadono i social network, il “cibo digitale” è ormai entrato a far parte delle vita quotidiana. Ecco allora che per ristoratori, chef e operatori del settore food&beverage è indispensabile conoscere le principali tecniche di marketing per promuovere la loro attività.

Durante il Digital Drink di SellaLab, organizzato in collaborazione con Fab4 Digital Innovation Hub Confartigianato Salerno e i Giovani imprenditori Confcommercio Salerno, verranno discusse le principali tecniche relative al digital food marketing con alcuni consigli pratici di social media marketing, da Facebook a Instagram, e con il racconto di alcune case history di successo nazionale.

L’incontro, che si tiene alle 17 presso i locali di SellaLab in Corso Garibaldi 2013 a Salerno, è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.sellalab.com dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato degli appuntamenti.