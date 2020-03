Coronavirus, Cammarota: sospendere pagamento tributi comunali per commercianti e operatori ricettivi.

Egr. Sig.

Arch. Vincenzo Napoli

Sindaco di Salerno

Egr. Sig.

Dott. Luigi Della Greca

Assessore al bilancio

Comune di Salerno

Egr. Sig.

Dott. Fabio Polverino

Presidente Commissione Bilancio

Comune di Salerno

Egr. Sig.

Dott. Alessandro Ferrara

Presidente del Consiglio Comunale

Comune di Salerno

Come anticipato sabato mattina, nella mia qualità di capogruppo consiliare Vi richiedo di istruire, ciascuno di competenza e nei modi e nei termini che si riterranno opportuni, ma con l’urgenza del caso, la mia proposta di annullare, ovvero di sospendere, almeno per tre mesi tutti i tributi comunali e l’invio di tutte le cartelle di pagamento, per gli albergatori, B&B, liberi esercenti e partite iva, che per effetto del coronavirus stanno attraversando una crisi senza precedenti.

Invero, dopo le misure di sicurezza come la chiusura degli uffici comunali, vanno adottate misure di sostegno per gli albergatori, i commercianti e per le partite iva, altrimenti si impone una disparità di trattamento tra chi ha lo stipendio sicuro e chi invece ogni giorno si imbatte nel rischio di impresa, oggi falsata dalla situazione di emergenza, per cui vi sarà inevitabilmente la chiusura delle attività e la perdita di posti di lavoro.

In attesa di riscontro, porgo

Distinti saluti.

Avv. Antonio Cammarota

Capogruppo consiliare

La Nostra Libertà