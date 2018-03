AssoCepiSalerno diventa Agenzia Nazionale per il Lavoro.

Il Presidente di Federcomtur dott. Claudio Pisapia, e il Presidente Provinciale Beniamino Brancaccio, esprimono grande soddisfazione in quanto:

dopo un lungo percorso a favore delle Imprese dei Giovani e del lavoro siamo stati autorizzati dall’ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.

Presso la Federazione Provinciale di Cepi AssocepiSalerno, è attivo il servizio di Agenzia per il Lavoro e con la Uniconsul (Ente di Formazione accreditato), aiuteremo le imprese i Giovani le Donne ad accedere a tutte le politiche attive del lavoro direttamente nei nostri Uffici;

Sgravi, incentivi, Formazione, finanziamenti, attività di recruiting, avvio al lavoro incontro tra domanda e offerta di Lavoro

La Garanzia Giovani, offerta di lavoro per i giovani di 15-29 anni che non studiano e non lavorano un percorso personalizzato di formazione o un’opportunità lavorativa, è partita in Italia il 1° maggio 2014 e sarà pubblicato il bando regionale entro la Primavera 2018.Il piano è un’importante occasione anche per le imprese che, beneficiando delle agevolazioni previste nelle diverse Regioni, potranno assumere giovani e godere poi anche del credito d’imposta per trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Incentivi all’assunzione di giovani con contratto di apprendistato: giovani nella fascia di età compresa tra i 15 e i 25 anni compiuti, per i quali possono essere attivati contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; giovani tra i 18 i 29 anni nel caso dell’apprendistato professionalizzante e per l’alta formazione e la ricerca; lavoratori di qualsiasi età in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di percettori di trattamenti di disoccupazione.

Formazione Professionale Ex legge n° 81/2008 : La nostra Associazione dispone di una Piattaforma per la Formazione continua obbligatoria per i dipendenti, grazie alla quale le imprese aderenti possono assolvere agli obblighi, ex legge n 81/2008, con un contributo fino al 70%.

Restiamo a disposizione degli ordini Professionali per rapporti sinergici e collaborativi relativamente a informazioni, incontri, seminari ,percorsi formativi e politiche attive per il lavoro

Dal 5 di Aprile sarà attivo uno Sportello Lavoro Martedi e Giovedi dalle ore 9.30 alle otre 11.30

Per info: Politiche attive del lavoro presso la nostra agenzia del lavoro Uniconsul/AssoCepi Salerno

AssoCepi Salerno Via Cacciatori dell’Irno,3 Tel 089 797761 assocepisa@gmail.com