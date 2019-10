DOMENICA 20 OTTOBRE, CON LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI DI “POESIS”, RIPRENDE LA PROGRAMMAZIONE DE “LA CONGREGA LETTERARIA” DI VIETRI SUL MARE

Riprenderà Domenica 20 Ottobre , alle ore 18, presso l’Arciconfraternita di Vietri Sul Mare in via S. Giovanni, 13 la sesta edizione, la prima senza il compianto Francesco Citarella, della rassegna culturale vietrese de” La Congrega Letteraria”, l’associazione culturale vietrese diretta dai Direttori Artistici, Alfonso Vincenzo Mauro e Antonio Gazia , che hanno annunciato quelli che saranno gli eventi che caratterizzeranno l’edizione 209- 2020: “ Il primo, domenica sera, sarà la premiazione dei vincitori del Concorso Internazionale di Poesia ”Poesis Vietri sul Mare” riservato ai giovani studenti delle superiori”, ha spiegato il giovane Direttore Artistico Alfonso Mauro – “ Anche quest’anno, il quinto della manifestazione poetica, è stato caratterizzato da una folta e appassionante partecipazione di giovani che da varie zone d’Italia hanno inviato i propri elaborati attraverso i soliti canali di partecipazione ormai da anni collaudati. Oltre duecento le opere pervenute che una giuria attenta e qualificata, presieduta dalla professoressa Rossella Niccolò, ha esaminato scegliendo 20 finalisti che costituiranno l’attrazione principale della serata di premiazione. ai quali saranno consegnati vari premi tra cui opere in ceramica e preziosi testi letterari. La presenza dei giovani finalisti che si ritroveranno Domenica 20 ottobre nella nostra cittadina insieme ai familiari è motivo di soddisfazione per una manifestazione che ha saputo promuovere la presenza di visitatori attraverso la cultura”. La lettura delle poesie finaliste, sarà affidata alla nota attrice salernitana Brunella Caputo. Mercoledì 31 ottobre, invece prenderà il via il secondo contenitore della rassegna ,gli “Incontri letterari” che, come ha spiegato il professor Antonio Gazia, altro Direttore Artistico de “La Congrega Letteraria” si svolgeranno a cadenza settimanale:” Fino a Venerdì 6 Dicembre con inizio alle ore 18,30. Si avvicenderanno professori universitari e personalità della cultura che tratterranno vari argomenti di storia letteratura, arte ,archeologia. Questi incontri si terranno, per indisponibilità dell’Arciconfraternita, presso l’Unione sportiva vietrese in Corso Umberto. Dopo la parentesi natalizia La Congrega Letteraria, per vivere insieme esperienze di analisi e interpretazione, promuoverà, nel periodo Febbraio-Marzo, presso il laboratorio di ceramica ” Fabrica” in Vicolo Passariello ,di Daniela Scalese ed Elisa D’Arienzo, il Tè letterario, un invito al confronto culturale e alla promozione del piacere della lettura e della scrittura, con letture di brevi testi di autori classici e moderni. Esprimiamo il nostro grazie per il sostegno e la collaborazione concreta all’Amministrazione Comunale al Sindaco Dottor Giovanni De Simone, all’Assessore alla Cultura Antonello Capozzolo, al Priore dell’Arciconfraternita, al parroco don Mario Masullo, al presidente del Circolo sportivo”.

Quest’anno il “Festival della Cultura” sarà dedicata alla cara memoria del cofondatore Francesco Citarella. che è stato l’anima della “Congrega Letteraria”.

Questo il programma degli eventi:

20 Ottobre, ore 18:30

Oratorio dell’Arciconfraternita SS. Annunziata – SS. Rosario in via S. Giovanni 13:

Serata di Premiazione del V Concorso di Poesia per studenti di istituti superiori “Poesis – Vietri sul Mare”;

31 Ottobre, ore 18:30,

al Circolo Unione Sportiva Vietrese in C.so Umberto I 17:

prof. Aniello Di Mauro,

CITAZIONE E REINVENZIONE: ARTE ALLUSIVA;

8 Novembre, ore 18:30,

al Circolo Unione Sportiva Vietrese in C.so Umberto I 17:

prof. Giuseppe Foscari,

SERATA CON IL LIBRO “L’AMERICANA”, incontro di due mondi lontani, Marlin editore;

15 Novembre, ore 18:30,

al Circolo Unione Sportiva Vietrese in C.so Umberto I 17:

prof. Carmine Pinto,

LA GUERRA PER IL MEZZOGIORNO: Italiani, Borbonici e Briganti;

22 Novembre, ore 18:30,

al Circolo Unione Sportiva Vietrese in C.so Umberto I 17:

prof.ssa Luigina Tomay,

ETRUSCHI DI FRONTIERA nella Campania meridionale;

29 Novembre, ore 18:30,

al Circolo Unione Sportiva Vietrese in C.so Umberto I 17:

prof. Alfonso Conte,

FASCISMO E ANTIFASCISMO A SALERNO;

6 Dicembre, ore 18:30,

al Circolo Unione Sportiva Vietrese in C.so Umberto I 17:

prof.ssa Giuseppina Basile,

DANTE ALIGHIERI: il Grande Esule.

Conduce le serate il giornalista Aniello Palumbo.

(FOTO DI EDOARDO COLACE)