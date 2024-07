Young artists, pianisti a Maiori, martedì e mercoledì

Con un doppio appuntamento nella cornice barocca della chiesa di San Domenico a Maiori, martedì 23 e mercoledì 24 luglio (ore 21, ingresso libero), prosegue la sezione “Young artist concert series” dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival che vede protagonisti giovani artisti del pianoforte arrivati dall’Estremo Oriente e dalle Americhe, da Europa, Africa e Australia.

Nell’interpretazione di brani di Bach, Haydn, Schumann, Debussy, Liszt e Scriabin, nel primo recital si avvicenderanno al pianoforte Martin Kwon, Xuan Qiao, Peiying Li, Emmet Chilton-Sugerman, Zhangue Chen, Hao-Bin Guo, Lisha Sai, Ziyue Zhang, Longxing Di, Micaela Lum.

Altri talentuosi pianisti, componenti della brillante community della manifestazione curata dal Center of Musical Studies di Washington, si esibiranno nell’appuntamento successivo, quando, nell’esecuzione di pagine, tra gli altri, di Chopin e Szymanowski, a suonare saranno Huimei Huang, Marisa Lifquist, Sophie Glicklich, Siqi Wang, Thomas Filipiuk, Jonathan Wetzker, Tianyi Zhang, Ting-Shuo Yeh.

Con il patrocinio del Comune di Maiori, nella cittadina costiera si svolgono non solo molti appuntamenti del cartellone – che alterna “young artists” e affermati concertisti – ma anche le prestigiose attività didattiche del festival, rinomate in tutto il mondo, che coinvolgono i giovani musicisti. Sotto la guida di autorevoli pianisti e professori, in carica presso le maggiori scuole di musica statunitensi ed asiatiche, i ragazzi partecipano ad un programma di alto perfezionamento tra masterclass e seminari, studiando e condividendo le loro esperienze artistiche nell’incomparabile cornice della costiera amalfitana.

Nel ricco calendario del festival anche tante altre attività, culturali e turistiche, che danno a questi giovani talenti, a concertisti e professori, e ai tanti ospiti al loro seguito, l’occasione di scoprire le bellezze storiche e paesaggistiche del territorio campano.