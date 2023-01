X-BIO è Official Supplier di Casa Sanremo 2023 .

X-BIO by Buoninfante arriva al Festival della Canzone Italiana ed è Official Supplier di Casa Sanremo 2023, la casa ufficiale della kermesse sanremese allestita dal 5 all’11 febbraio nel cuore della città ligure.

Brand dell’azienda Buoninfante che da 50 anni produce materassi di qualità made in Italy, X-BIO sarà protagonista di una giornata ricca di eventi ed incontri, fissata per giovedì 9 febbraio.

Di seguito il programma della giornata.

– Alle ore 12.00 si terrà una convention dedicata al benessere e al riposo, di cui i materassi X-BIO sono validi alleati, già scelti da sportivi della nostra nazionale e personaggi della televisione italiana.

– Dalle 15.00 alle 16.30 a “L’Italia in Vetrina”, insieme a Veronica Maya, saranno ospiti Enzo Buoninfante, CEO dell’azienda, Gianluca di Giovanni, Brand Manager X-BIO e CMO Buoninfante ed Elisabetta Gregoraci, volto noto del panorama televisivo e, dallo scorso anno, testimonial X-BIO.

– Dalle 18.00 alle 19.30 saremo lieti di ospitarvi per un aperitivo, nell’area Lounge di Casa Sanremo.

Inoltre, presso il corner X-BIO nella Comfort Zone si potrà provare l’ultimo modello del brand X-BIO già presentato in TV dall’azienda, X-BIO Circulife, il materasso eco-sostenibile.

Buoninfante porta avanti il suo impegno per l’eco-sostenibilità, con una filosofia aziendale che mira a tutelare il futuro delle prossime generazioni e il benessere Pianeta. X-BIO Circulife – prodotto simbolo di questo impegno – è un materasso realizzato nel totale rispetto delle risorse: il suo rivestimento è realizzato a partire da bottiglie di plastica riciclate e tutte le materie di cui si compone sono atossiche per l’uomo e per l’ambiente.

«Da qualche anno a questa parte, Buoninfante ha intensificato i suoi sforzi ed ha investito in processi basati sull’economia circolare. Ne è testimonianza e coronamento l’aver dato vita a Circulife, progetto che pervade la nostra azienda e tutta la filiera produttiva a cui apparteniamo – ha dichiarato Enzo Buoninfante a proposito delle scelte aziendali volte all’eco-sostenibilità – Garantire un totale benessere ai nostri clienti e scegliere di investire nel futuro, in linea con i trend del mercato mondiale, è una responsabilità̀ alla quale non potevamo sottrarci, ad oggi non più una scelta ma una necessità»

«La nostra presenza a Casa Sanremo rientra nel nostro piano volto alla crescita del brand e del concept X-BIO sul mercato italiano. Siamo reduci dal successo della telepromozione andata in onda su RAI1 durante “L’Eredità”, seconda tornata dopo il debutto dello scorso novembre, e, proprio nei giorni del Festival, saremo a “La Vita in Diretta”. X-BIO è entrato nelle case degli italiani e il riscontro continua ad essere molto positivo – ha continuato Gianluca di Giovanni – Essere a Casa Sanremo è un altro passo del nostro progetto di sviluppo. È un onore legarsi ad uno degli eventi italiani più prestigiosi dell’anno e di veicolo in Italia e nel mondo della qualità del made in Italy».

X-BIO by Buoninfante vi aspetta a Casa Sanremo.