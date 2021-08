Villa Cimbrone condannata a risarcire il danno. Avvocato Cammarota: ‘Monumento ritenuto pericoloso’ .

Villa Cimbrone di Ravello condannata a risarcire i danni ad una visitatrice salernitana. La sentenza, la numero 204 del 30 luglio, è del Giudice di PCe di Amalfi. Ad annunciare l’importante vittoria è lo studio legale dell’avvocato Antonio Cammarota. Questi i fatti: La donna si trovava in vacanza in zona e stava visitando con alcuni amici la villa quando si è verificata una caduta a causa di un dislivello del suolo in prossimità di una statua che ha determinato la rottura del becco del gradino e la caduta dell’attrice . Di qui la richiesta risarcitoria terminata con la sentenza numero 204 del 30 luglio scorso.

Il danno è stato quantificato in 4000 euro circa oltre interessi e vittoria di spese. La danneggiata aveva infatti subito traumi al polso ed al trapezio ed al ginocchio. “La vicenda è rilevante perché per la prima volta un monumento antico è considerato pericoloso aprendo le porte a nuovi filoni giurisprudenziali”, spiega l’avvocato. “Una sentenza significativa alla luce della storicità e del significato di Villa Cimbrone a Ravello”, conclude Cammarota.